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Fútbol chileno

Avisan que Colo Colo se adelanta a U de Chile en el golpe del mercado: “Mosa está yendo por Alexis”

Periodista Mauricio Israel tiró la bombita sobre la movida que alistan en Blanco y Negro. Se complica el fichaje del Niño Maravilla en la U.

Por Nelson Martinez

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Alexis lo pasa mal en su campaña en Montreal.
© GettyAlexis lo pasa mal en su campaña en Montreal.

La situación de Alexis Sánchez en el Montréal de la MLS sigue cada vez más incierta, con escasa participación del jugador en el equipo canadiense. Es ahí donde en U de Chile se abren al esperado fichaje, aunque les salió competencia.

Durante el programa Con Camiseta, Mauricio Israel tiró la bombita ante la pregunta de si los azules tenían avanzado el camino con el tocopillano. El periodista dijo que desde Colo Colo ya alistan un golpazo en el mercado.

Es la obsesión de Mosa, fíjate… Mosa también está yendo por Alexis (además de la U). ¿Sabes cuánto gana Alexis? 700 mil dolares, gana menos que (Juan Martín) Lucero, con el puro sueldo de Lucero pagai a Alexis”, avisó.

Mosa y el caso Alexis Sánchez

Bajo la información de la citada fuente, Aníbal Mosa tiene entre ceja y ceja una eventual contratación de Alexis Sánchez. Ahí entra a pelearle mano a mano el anhelado fichaje a la U de Chile.

Alexis lo pasa mal en su campaña en Montreal.

Alexis lo pasa mal en su campaña en Montreal.

“Cuando a Mosa se le mete algo en la cabeza es diificil pelearle y le da lo mismo el bolsillo. Ya lo hizo con Vidal, también va a ir por Diego Valdés”, dijo el periodista Mauricio Israel.

El caso de Alexis genera controversia en Canadá. Su poca actividad tiene en duda su ciclo, pese a que tiene contrato hasta el 2027. Sin embargo, es ahí donde una cláusula le permitiría salir a fines del 2026.

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El jugador ha dejado en claro que por ahora no desea volver a Chile y quiere seguir jugando en las grandes ligas. A fin de año él tiene la última palabra, aunque Aníbal Mosa ya lo mira de reojo.

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