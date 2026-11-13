Pronósticos Portugal vs Dinamarca: los lusos siguen adelante tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Descubre los mejores pronósticos de Portugal vs Dinamarca por la UEFA Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Los pronósticos de Portugal vs Dinamarca prometen emoción en la quinta jornada de la Nations League. El encuentro se disputará el sábado 14 de noviembre en el Estádio Municipal de Braga, a las 16:45 horas (hora de Chile).

Con el liderato del Grupo 4 en juego, los lusos buscan mantener su paso perfecto tras el retiro de Cristiano Ronaldo, mientras que los daneses intentan sellar su pase a la siguiente instancia.

Nuestros picks Pronósticos: Portugal vs Dinamarca Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Portugal Portugal ganó 11 de sus últimos 12 partidos como local y llega con buenos antecedentes ante Dinamarca. Su solidez colectiva y poderío ofensivo respaldan la victoria. 1xbet 1.53 Pronóstico Hándicap: -1.0 para Portugal Portugal cuenta con argumentos para imponerse por más de un gol ante una Dinamarca que concedió ocasiones y tantos en sus recientes caídas. Si gana por uno, la apuesta se reembolsa. 1xbet 1.79 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Portugal vs Dinamarca

Los lusos ganaron sus cuatro duelos con Jorge Jesus , promediando 2.25 goles por partido.

, promediando 2.25 goles por partido. Dinamarca solo registra tres victorias en sus últimos 10 encuentros oficiales como visitante.

solo registra tres victorias en sus últimos 10 encuentros oficiales como visitante. João Félix y Gonçalo Ramos lideran la ofensiva local con tres tantos cada uno en el certamen.

y lideran la ofensiva local con tres tantos cada uno en el certamen. Portugal dominó el cruce anterior con 19 remates y 2.74 goles esperados frente a los escandinavos.

Cuotas 1X2 Cuotas: Portugal vs Dinamarca Cuotas ofrecidas por 1xBet Portugal 1.53 1XBET Empate 4.33 1XBET Dinamarca 5.00 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Portugal vs Dinamarca

El cuadro portugués vive un excelente momento en la competición, sumando cuatro triunfos al hilo que ya aseguraron su paso a cuartos de final. Sin Cristiano Ronaldo, el equipo encontró frescura ofensiva, destacando la reciente victoria 4-2 en Copenhague. Un empate les basta para amarrar el liderato de su zona.

Por su parte, los daneses muestran una campaña irregular con dos victorias y dos derrotas. Aunque superaron a Gales, sufrieron defensivamente ante rivales de mayor peso. Su producción ofensiva depende mucho de Rasmus Højlund, pero los problemas en la zaga merman sus opciones de rescatar puntos.

Nuestra apuesta segura: Triunfo de Portugal

La opción más sólida para las apuestas en Portugal vs Dinamarca es la victoria local. El conjunto luso mantiene un invicto estadístico en casa y dominó a este rival hace un mes. Las cuotas reflejan este evidente poderío ofensivo y defensivo.

Considerando que los locales ganaron 11 de sus últimos 12 compromisos en casa, el triunfo directo ofrece plenas garantías. Es una cuota ideal para combinar en tu boleto.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Portugal – 1.53 en 1xbet

Apuesta de valor: Hándicap -1.0 para Portugal

Para buscar mayor rentabilidad en los pronósticos de la Nations League, el hándicap -1.0 local es una gran oportunidad. Dinamarca concedió múltiples goles en sus caídas recientes y permitió demasiadas ocasiones claras frente a los lusos.

Con el control del balón y la localía, el cuadro portugués tiene armas para ganar por más de un tanto. Si vencen por la mínima, la inversión se reembolsa, reduciendo el riesgo.

Apuesta 2 | Hándicap: -1.0 para Portugal – 1.79 en 1xbet

Antes de armar tus jugadas, si no estás seguro de los operadores, revisa las opiniones de 1xbet para despejar todas tus dudas sobre la plataforma.

Alineaciones probables en Portugal vs Dinamarca

Portugal: Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Vitinha, Silva, Fernandes, Félix, Ramos.

Costa, Dalot, Dias, Veiga, Nazinho, Palhinha, Vitinha, Silva, Fernandes, Félix, Ramos. Dinamarca: Hermansen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Bidstrup, Isaksen, Daramy, Højlund.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Portugal vs Dinamarca

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Portugal vs Dinamarca?

Portugal es el claro favorito gracias a su racha de cuatro victorias consecutivas y su dominio total en la fase de grupos.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se jugará en el Estádio Municipal de Braga a las 16:45 horas (hora de Chile) y contará con transmisión televisiva oficial.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 1.79 por el Hándicap -1.0 para Portugal es la opción de mayor valor disponible hoy.

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