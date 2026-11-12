Colo Colo aprovechará la Fecha FIFA de noviembre para enfrentar a Racing en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Colo Colo tendrá un desafío internacional durante el receso del fútbol chileno enfrentará a Racing de Avellaneda en un amistoso que ya tiene fecha, horario y transmisión confirmados.

El partido se jugará durante la última Fecha FIFA del año, que tendrá una pausa en el fútbol chileno entre el 9 y el 17 de noviembre. Por lo que Fernando Ortiz aprovechará para darle rodaje frente a un rival argentino de peso.

Colo Colo enfrentó a Racing en la Fase de grupos de Copa Libertadores 2025.

Colo Colo vs. Racing: horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Racing se enfrentarán el viernes 13 de noviembre, a las 19:00 horas , en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, por la última Fecha FIFA del año.

ESPN consiguió los derechos de transmisión del amistoso y estará disponible a través de Disney+ Premium .

Hasta el momento no se ha confirmado si también será emitido por alguna de las señales de televisión por cable en ESPN o si se transmitirá exclusivamente por el servicio de streaming.

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Probable formación Colo Colo vs. Racing

La oncena titular de los albos sería con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Tomás Alarcón, Sebastián Vega y Lautaro Pastrán en el mediocampo; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Gedeón Díaz en delantera.

Las bajas que tendrá Colo Colo para el amistoso

El entrenador albo no podrá contar con todo su plantel, ya que el duelo coincide con la ventana internacional de selecciones.

Uno de los posibles ausentes es Vozinha, quien habitualmente es convocado por Cabo Verde y tendría compromisos por las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones.

También está la nómina de la Selección Chilena adulta, con Ulloa, Villagra, Méndez y Román que serán considerados por Nicolás Córdova.

Sumados a las ausencias de los juveniles Felipe Raipán, Rodrigo Catalán y Claudio Salvo, quienes fueron nominados a La Roja para el Mundial Sub 17.

En resumen…