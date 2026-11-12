La conquista de la estrella 35 provocó una verdadera explosión de interés por el Cacique.

La celebración del título de Colo Colo no se quedó solamente en las calles y las tribunas. El Cacique también provocó un verdadero fenómeno comercial luego de conquistar la Liga de Primera 2026, con un importante aumento en el interés de los hinchas por conseguir productos del equipo.

El impacto quedó reflejado en las cifras de Mercado Libre. Según datos entregados por la plataforma, las búsquedas relacionadas con el cuadro albo entre el 1 y el 8 de noviembre duplicaron las registradas durante el mismo período de 2025.

La camiseta de Colo Colo arrasa en ventas

Pero hubo un día que destacó por sobre el resto. El domingo 8 de noviembre, el volumen de búsquedas de Colo Colo alcanzó casi cinco veces el promedio diario de octubre.

La tendencia fue todavía más llamativa durante los últimos días, cuando el nombre del Cacique logró instalarse entre los 20 términos más buscados de la plataforma.

El entusiasmo por la estrella 35 también se trasladó directamente a las compras de los fanáticos. La camiseta local 2026 de hombre, se convirtió en uno de los productos más demandados, alcanzando el séptimo lugar del ranking general de ventas de Mercado Libre.

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Además, durante el domingo 8 de noviembre concentró más del 60% de las ventas de productos Adidas relacionados con Colo Colo.

El crecimiento también se reflejó en el movimiento general de artículos del club. Durante los primeros días de noviembre, las ventas se multiplicaron por más de 80 en comparación con el mismo período de 2025.

“La camiseta local 2026 de hombre del plantel albo se convirtió en uno de los productos más demandados de Mercado Libre, alcanzando el séptimo lugar del ranking general de ventas. Además, concentró el más del 60% de las ventas de productos Adidas de Colo-Colo durante la jornada del domingo 8”, señaló Camila

Cembrano, directora comercial de Marketplace de Mercado Libre Chile.

El efecto de la estrella 35

El fenómeno no se limita a las ventas. Las visitas acumuladas a productos de Colo Colo durante los primeros nueve días de noviembre ya equivalían al 75% de todas las registradas durante octubre.

Así, la consagración del equipo dirigido por Fernando Ortiz también se transformó en un impulso comercial, demostrando el entusiasmo de los hinchas albos tras una nueva conquista del fútbol chileno.

En resumen…