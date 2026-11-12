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Universidad de Chile

Eduardo Godoy confirma que ya tiene la nueva dirigencia que comandará U de Chile

El liquidador de Sartor tiene definido los nombres que ingresarán al directorio de Azul Azul y se harán oficial este viernes.

Por Cristián Fajardo C.

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Eduardo Godoy dará a conocer este jueves los nombres en la U.
Eduardo Godoy dará a conocer este jueves los nombres en la U.

Este viernes se realizará la junta de accionistas de Azul Azul, la que definirá la nueva dirigencia de Universidad de Chile y marcará el final del proceso del grupo Sartor.

En ese sentido, el liquidador Eduardo Godoy debe definir los siete nombres que representarán al bloque mayoritario, en una mesa de transición a la espera de la venta del 63% de las acciones.

Si bien ya se conoce que José Ramón Correa, José Miguel Insulza, además de los representantes de la Casa de Estudios  Andrés Weintraub y Héctor Humeres, se mantendrán dentro de la lista.

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Eduardo Godoy confirmó en radio ADN que ya tiene los siete nombres que ingresarán a la mesa directiva en Azul Azul, los que se darán a conocer oficialmente,

“Pese a que fue muy difícil, hemos logrado conformar la lista de siete directores que serán presentados a la junta extraordinaria de accionista de este viernes. Son personas de muy alto nivel y creemos que podrán dar una muy buena administración del club”, explicó.

En ese sentido, mandó un mensaje a los hinchas de la U con este nuevo proceso que inicia: “Está representada la hinchada del club y muy ligado a la universidad por ser exalumnos de la casa de estudios”.

Hay que recordar que la junta de accionistas está programada para este viernes 13 de noviembre, a las 16.00 horas, y que marcará un nuevo inicio con un directorio de transición en la U.

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