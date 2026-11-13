Vozinha sufre nuevo golazo con Cabo Verde: revelan preocupante estadística

El portero de Colo Colo fue superado por Liberia y alertan con que desde mitad de año no puede mantener el arco en cero.

Vozinha volvió a jugar por Cabo Verde y se transformó en la máxima figura del equipo. El portero fue uno de los más aplaudidos luego de conquistar el título 35 con Colo Colo.

Ahora Josimar Días inició de titular ante Liberia y en las primeras interacciones tuvo buena respuesta. A esto se sumó que a los cinco minutos Ayoni Santos marcó el 1-0 para los locales.

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Sin embargo, la jornada para el portero albo se complicó en el minuto 36. El equipo visitante llegó hasta él área de Vozinha y pese a los intentos no lograron despejar el balón. Lo que aprovechó Franklin Nyenetue para con potente remate cruzado anotar el empate.

Lo que revivió los fantasmas sobre el portero. Incluso en la transmisión oficial indicaron que pudo hacer algo más para evitar el gol. Pese a ello, sus compañeros respaldaron en todo momento al golero que terminó como el sexto mejor en el Balón de Oro.

Ahora esto revela un dato preocupante: Es que desde el pasado 6 de septiembre, en el empate sin goles ante Huachipato, fue la última vez que pudo mantener el arco en cero. Es más, con Cabo Verde el último partido fue en el Mundial ante Arabia Saudita.

Vozinha volvió a ser titular en Cabo Verde y sueña con meterse en la clasificación de la Copa Africana de Naciones

Pero Cabe Verde despertó a tiempo de la siesta. Djé Tavares en el 38’ puso nuevamente en ventaja a los dueños de casa. Luego Dailon Libramiento en el 43’ se anotó con el 3-1 para darle la tranquilidad al equipo de Josimar. En el cierre del partido Derensili Fernandes anotó el cuarto. Pero luego Ayouba Kosiah de penal puso el 4-2 definitivo.

Triunfo momentáneo que deja a Cabo Verde en el tercer lugar del grupo K con tres unidades y -2, para la clasificación de la Copa Africana de Naciones. En tanto los líderes son Ruanda y Malí con 6 unidades y +3 de diferencia de goles.

Cabo Verde gana 3-1 a Liberia. Vozinha no pudo evitar el gol de Franklin Nyenetue https://t.co/JE4q91P0ZL — Pipopavez (@Pipopavez) November 13, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Vozinha?

El próximo partido de Cabo Verde será de visita ante Liberia este martes 17 de noviembre. Tras ello, concluye la participación de Vozinha por su selección en esta fecha FIFA.

Tras ello, retorna a Chile para cerrar la temporada de la Liga de Primera con Colo Colo. A la vuelta de la esquina está el clásico con Católica y los partidos ante La Serena y Cobresal. Además está la lucha por la Copa Chile, que es el nuevo objetivo de los albos para cerrar a lo grande el 2026.