El arquero tiene contrato vigente con el Cacique y es improbable que Argentinos Juniors compre su pase por problemas económicos.

Colo Colo ya logró su gran objetivo de la temporada 2026 y a falta de tres fechas para el final de la Liga de Primera ya es campeón, por lo que vuelve a la Copa Libertadores.

En el estadio Monumental piensan en la próxima meta, que es ganar la Copa Chile, torneo en el que están en semifinales, serie donde se toparán con O’Higgins de Rancagua.

Además, los dirigentes del Cacique ya están analizando la campaña 2027 y comienzan a armar el plantel, por lo que las noticias en el mercado de fichajes ronda en Macul.

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Brayan Cortés por ahora tiene que volver a Colo Colo

Uno de los tantos jugadores de Colo Colo que está cedido es el arquero Brayan Cortés, quien se encuentra jugando en Argentinos Juniors, siendo una de las figuras del Bicho.

El elenco argentino atraviesa una dura crisis económica, de hecho le debe dinero a sus jugadores, es por ello que se ve improbable que ejecute la opción de compra de 500 mil dólares por el pase del seleccionado nacional.

Brayan Cortés tiene que volver a Colo Colo. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Por esta razón, Brayan Cortés tendrá que presentarse en el estadio Monumental una vez concluya su cesión en Argentinos Juniors, ya que tiene contrato vigente con Colo Colo de cara a 2027.

La única forma en que el iquiqueño no vuelva a Macul es que aparezca un club interesado en sus servicios. Universidad Católica mira al Indio, aunque aún no hace ninguna propuesta formal.

Por ahora, Brayan Cortés asoma como el primer “fichaje” de Colo Colo para la temporada 2027, sin embargo, su regreso al estadio Monumental puede truncarse en las próximas semanas.

En síntesis

Brayan Cortés volverá a Colo Colo para 2027 tras finalizar su cesión en Argentinos Juniors .

volverá a para 2027 tras finalizar su cesión en . Argentinos Juniors difícilmente pagará los 500 mil dólares de opción de compra por crisis económica.

difícilmente pagará los de opción de compra por crisis económica. Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026 y clasificó a Libertadores.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad Católica por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera se jugará este domingo 15 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera