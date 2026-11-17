El atacante Javier Correa, goleador del Cacique esta campaña, dejó un mensaje en torno a la participación internacional del año entrante, aunque aclaró que "no le estoy mandando un mensaje ni un palo a Aníbal Mosa".

Luego de consagrarse campeón de la Liga de Primera, Colo Colo aseguró su participación en la Copa Libertadores 2027. Eso sí, al Cacique todavía le restan tres fechas por jugar en el certamen. Y además, debe concluir su participación en la Copa Chile, donde está en la semifinal.

“Me encantaría ganar la Libertadores. Estoy a un pedazo de nariz para que pase”, manifestó Javier Correa en una entrevista que concedió a KraneoTV. Sus interlocutores fueron dos conocedores de la interna alba: Manuel Neira y Gonzalo Fierro.

Rápidamente, entre ambos le consultaron cómo ve al Cacique para disputar el trofeo de clubes más deseado de América. “Te tienes que armar fuerte. Lo que tenemos está bien, pero hay que aumentar la jerarquía en todo sentido”, aseguró el centrodelantero de 34 años.

Javier Correa ya disputó la Copa Libertadores con Colo Colo en 2025 y 2024. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hay partidos en la Libertadores que es para jugar, otros para pelear, para chocar. Otros que es para ambos en ciertos momentos. Vas a Brasil, jugar y fricción. A Argentina es ir a pelear 100 por ciento todos los partidos”, añadió el atacante que llegó a Pedrero desde Estudiantes de La Plata.

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Correa le pone tarea a Colo Colo para competir en la Copa Libertadores 2027

Javier Correa sabe que Colo Colo tiene su cupo asegurado en la Copa Libertadores 2027, pero también está consciente de que no es suficiente con lo que hay. “Como estamos, para el torneo local te da y después lo otro, quedas debiendo”, expuso el atacante.

Javier Correa en los cuartos de final de la Libertadores 2024 ante River Plate. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Pero tienes que meterle jerarquía por todos lados. De mi punto de vista, no soy entrenador ni dirigente. No estoy mandando un mensaje a Aníbal Mosa porque van a agarrar este clip. Correa le tiró un palo a Mosa dicen, después la Mili dice ‘¿qué dijiste?”, aclaró el ‘9’.

Añadió que “es mi punto de vista, soy un ser humano y puedo opinar como todos ustedes”. Queda claro que hay mucho por hacer en el mercado de fichajes para tener posibilidades de ganar la segunda Libertadores en la historia de los albos. Lo primero, eso sí, es afrontar el clásico ante Universidad Católica.