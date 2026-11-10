El Cacique dirá presente en la máxima competencia del continente a nivel de clubes como flamante Chile 1 tras consagrase en la Liga de Primera 2026.

Colo Colo ya está planificando lo que será el 2027 luego de consagrarse campeón en la Liga de Primera 2026. Además de tener como objetivo revalidar el título la próxima temporada, los albos tiene un desafío de palabras mayores: la Copa Libertadores.

El Cacique volverá a la máxima competencia del continente a nivel de clubes tras su ausencia en este 2026, donde lamentablemente luego de un terrible 2025 no jugó ninguna copa internacional.

Por lo mismo ya hay que comenzar a tener claridad de los posibles rivales que podría tener el Popular mediante el sorteo, instancia que de acuerdo al calendario publicado por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol, todavía hay que esperar bastante.

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La fecha del sorteo de Copa Libertadores: Colo Colo conoce a sus rivales

En ese documento se detalla que el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 está pactado para el miércoles 17 de marzo. Ahí, los albos conocerán a sus tres rivales por un lugar en la siguiente ronda.

Cabe destacar que ya hay 22 equipos clasificados a la próxima Libertadores. Además del Cacique destacan clubes como Boca Juniors, Rosario Central, Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba en Argentina o Flamengo, Palmeiras y Gremio en Brasil.

Colo Colo deberá esperar varios meses para conocer a sus rivales de la Libertadores 2027. | Foto: Getty Images.

En Bolivia ya tienen timbrado su ticket Bolívar y Always Ready, mientras que en Colombia dirán presente Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Por su parte en Ecuador ya clasificaron Independiente del Valle, Macará y Universidad Católica.

Para completar el continente en Paraguay está listo Olimpia, en Perú clasificaron Alianza Lima y Universitario de Deportes, mientras que en Venezuela sacaron pasajes Carabobo, Metropolitanos, Deportivo Táchira y Deportivo La Guaira. Uruguay es de momento el único que todavía no tiene clasificados.

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En síntesis