Este mediocampista de 23 años, un buen valor de los cafetaleros en la Copa del Mundo, hizo un diagnóstico muy acertado de la selección chilena y abordó el rol de referente que le dio el DT Néstor Lorenzo.

Este mediocampista dejó una muy buena imagen en Colombia durante el Mundial 2026 y vislumbra el amistoso contra Chile. Se trata de un jugador que pasó por el Bayer Leverkusen de Alemania y fue muy importante en el Racing de Santander para ascender a la primera división de España.

Luego de eso, Gustavo Puerta fue transferido al Olympiakos de Grecia en un monto muy alto para el cuadro cántabro: el cuadro del Pireo pagó 16 millones de euros por su fichaje, según el reporte de Transfermarkt. Y a sus 23 años, apunta a ser relevante en el ciclo mundialero que tiene la meta en 2030.

Por cierto, es un volante indiscutido en las convocatorias de Néstor Lorenzo, que así habló de él. “El que más participó de los jóvenes fue Puerta, cuando lo citamos por primera vez jugaba en el Bogotá FC. Es una alegría que se haya consolidado en el grupo principal”, dijo el DT del cuadro cafetalero.

Gustavo Puerta aguanta la marca de Fabian Rieder en el partido que Colombia perdió ante Suiza por penales en el Mundial 2026. (Alex Grimm/Getty Images).

En ese contexto, Puerta recibió muy bien esas palabras que lo condecoran como uno de los líderes. Y analizó a la Roja antes de este par de amistosos. “Sabemos que Chile siempre ha sido un rival fuerte”, afirmó el centrocampista oriundo de La Victoria.

“Estos últimos años ha ido en ese proceso de transformación. Entonces estamos enfocados en hacer las cosas bien, hacer nuestro propio trabajo. Esperemos que así sea”, añadió el colombiano, quien alcanzó a jugar tres partidos en La Liga 26-27 y lleva 13 duelos con el cuadro helénico.

Gustavo Puerta con el Racing de Santander (de blanco) ante el Elche. (Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

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Gustavo Puerta asume el rol de líder en Colombia tras brillar en el Mundial y apunta a Chile

Gustavo Puerta sabe que tiene un papel preponderante que cumplir en Colombia tras su desempeño en el Mundial 2026 y quiere mostrar eso ante Chile. “Con el paso del tiempo y las convocatorias me he ido ganando eso tanto fuera como dentro de la cancha”, aseguró.

“Tengo un poco más de experiencia en la selección con los jóvenes que vienen, es un honor que el profe diga eso. Espero seguir haciendo las cosas bien y apoyar a los que vienen detrás mío. Es hermoso volver acá. Ahora con la selección absoluta será algo lindo para mí”, reconoció Puerta.

Gustavo Puerta ante Álvaro Fidalgo en un amistoso de Colombia ante México, rival que Chile venció en su última gira por América del Norte. (Jamie Sabau/Getty Images).

El partido se jugará en el estadio Pascual Guerrero de Cali este viernes 13 de noviembre. La revancha será el 17 de este mes en el Estadio Nacional. “Tengo muchos sentimientos encontrados. Esperando para jugar, hacer las cosas bien y llevarnos la victoria”, añadió el exjugador del Nüremberg de Alemania.

“Para mí es importante estar nuevamente acá en la selección mayor y poder seguir ayudando a todos mis compañeros. (Óscar) Cortés me alegra mucho que esté de vuelta. Trataré de ayudarlo al máximo para que podamos rendir de la mejor manera”, dijo sobre el atacante de Huracán, quien reemplazó al lesionado Jaminton Campaz, compañero de Vicente Pizarro en Rosario Central.