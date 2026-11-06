Con la presencia de varios consagrados, como Davinson Sánchez, Jhon Arias y John Lucumí, pero a la vez varios sin mucha experiencia, el cuadro cafetalero confirmó la delegación con la que afrontará dos amistosos frente a la Roja.

Colombia cerrará su año 2026 con dos amistosos frente a la selección chilena, que ya había oficializado la nómina con la que afrontará aquellos desafíos. Y estaba a la espera de conocer la convocatoria del cuadro cafetalero, que este viernes 6 de noviembre se hizo pública.

Entre lesiones y decisiones técnicas, el DT argentino Néstor Lorenzo presentó una lista muy renovada. De hecho, no incluyó a Luis Díaz del Bayern Múnich, pues el crack colombiano padece una lesión muscular que lo marginó. Otro que no apareció fue Juan Camilo Hernández del Betis de Manuel Pellegrini.

El Cucho también está fuera de acción por un problema muscular y no jugará los duelos pactados para el 13 de noviembre en Cali y el 17 del mismo mes en Santiago. Aunque Lorenzo sí convocó al mediocampista Nelson Deossa, también pupilo del Ingeniero en los verdiblancos.

Nelson Deossa del Betis fue citado a la selección de Colombia para los dos amistosos ante Chile. (Lars Baron/Getty Images).

Y a varios sin mucho recorrido internacional. Como el joven Matías Orozco, mediocampista de 18 años que milita en el Castellón de España y tiene dos partidos por Colombia. Otro promisorio jugador que estará ante Chile será Óscar Perea, extremo izquierdo de 21 años que pertenece al América de México.

Matías Orozco en un amistoso ante México. (Jamie Sabau/Getty Images).

ver también Williams Alarcón comanda nómina de sorpresas en la Selección Chilena ante Colombia

Colombia apuesta por mucho recambio en la nómina para enfrentar a la selección chilena

Colombia quiere darle paso a las nuevas generaciones y los amistosos ante la selección chilena asoman como una buena oportunidad de eso. Otro que genera mucha ilusión en aquel país y estará ante el equipo adiestrado por Nicolás Córdova será Juan Manuel Rengifo.

Juan Manuel Rengifo en acción ante Inter Miami. (Gabriel Aponte/Getty Images).

El enganche de 21 años juega en Atlético Nacional de Medellín y sólo ha disputado un encuentro por el combinado absoluto. El mediocampista Juan Arizala, de la misma edad que Rengifo y perteneciente al Udinese de Italia, también fue convocado.

Juan Arizala en acción por el Udinese. (Timothy Rogers/Getty Images).

Y el volante Jhon Solís, de 22 años y con dos partidos internacionales, representará al Birmingham City de Inglaterra en esta convocatoria. En tanto, el portero de Boca Juniors Álvaro Montero no fue llamado y podrá participar de la Copa Argentina con su equipo.

ver también ¿La despedida? Ponen fecha a la última nómina de Nicolás Córdova en la Roja

Revisa la lista de Colombia

Arqueros

Aldair Quintana (Independiente del Valle, Ecuador)

(Independiente del Valle, Ecuador) Camilo Vargas (Atlas, México)

(Atlas, México) Devis Vásquez (AS Roma, Italia)

Defensas

Daniel Muñoz (Nottingham Forest, Inglaterra)

(Nottingham Forest, Inglaterra) Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía)

(Galatasaray, Turquía) Édier Ocampo (Vancouver Whitecaps, Canadá)

(Vancouver Whitecaps, Canadá) Jhon Lucumí (Juventus, Italia)

(Juventus, Italia) Juan Cabal (Juventus, Italia)

(Juventus, Italia) Kevin Andrade (Zenit, Rusia)

(Zenit, Rusia) Samuel Velásquez (Atlético Nacional, Colombia)

Volantes

Daniel Arcila (León, México)

(León, México) Gustavo Puerta (Olympiacos, Grecia)

(Olympiacos, Grecia) Jáminton Campaz (Rosario Central, Argentina)

(Rosario Central, Argentina) Jhon Arias (Palmeiras, Brasil)

(Palmeiras, Brasil) Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional, Colombia)

(Atlético Nacional, Colombia) Jhon Solís (Birmingham City, Inglaterra)

(Birmingham City, Inglaterra) Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra)

(Crystal Palace, Inglaterra) Nelson Deossa (Real Betis, España)

(Real Betis, España) Matías Orozco (Castellón, España)

(Castellón, España) Yáser Asprilla (Girona, España)

(Girona, España) Juan David Arizala (Udinese, Italia).

Delanteros