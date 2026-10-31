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Fecha FIFA

¿La despedida? Ponen fecha a la última nómina de Nicolás Córdova en la Roja

El entrenador nacional presentará esta semana una nueva lista de convocados para la fecha FIFA de noviembre.

Por Felipe Pavez Farías

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Córdova presenta está semana la nueva lista de la Roja para la fecha FIFA de noviembre
© photosportCórdova presenta está semana la nueva lista de la Roja para la fecha FIFA de noviembre

La selección chilena no tiene descanso y ya empieza a preparar lo que será la próxima fecha FIFA. Lo que podría marcar la despedida de Nicolás Córdova del cargo. 

Ahora el desafío es de palabras mayores. Esto porque será una fecha doble con la selección de Colombia. Primero se jugará en Cali y luego la revancha en el Estadio Nacional. 

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La vara sigue siendo alta, en especial tras el último triunfo ante México que sirvió para aminorar las duras caídas frente a Estados Unidos y Canadá. “Seguimos creyendo en el proyecto para darle partidos a jugadores que necesitan de este tipo de encuentros“, recalcó Córdova tras la victoria sobre los aztecas. 

Ahora para los encuentros antes los dirigidos por Néstor Lorenzo se espera que Córdova presente una convocatoria con los mejores jugadores que tiene la Roja. Lo que se estima será anunciado el miércoles 4 de noviembre. 

En el papel sería lo último del entrenador”, comentaron en la transmisión de Mega en el amistoso entre Chile y Uruguay Sub 17. Aunque queda la incertidumbre debido a que todavía no se concreta la separación entre la ANFP y la Federación, ni tampoco se conocen candidatos para reemplazar al adiestrador. 

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Tal como se indicó, la última fecha FIFA del 2026 se disputará en noviembre. Para la selección chilena se contemplan dos amistosos de categoría ante Colombia. El primer partido será el viernes 13 de noviembre en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. La revancha está programada par el martes 17 en el Estadio Nacional. 

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