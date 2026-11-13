La Roja vuelve a medirse ante los Cafeteros, rival que humilló a los nacionales en su más reciente duelo.

Chile regresa a la cancha y lo hace para tener un importante duelo amistoso ante Colombia. Este rival dejó un amargo recuerdo en los nacionales en el último duelo entre ambos.

La Roja intenta encontrar jugadores que puedan afrontar las próximas Eliminatorias y de una vez por todas, regresar a una Copa del Mundo. El equipo de todos no está en una cita planetaria desde Brasil 2014, con serios problemas futbolísticos de por medio.

El último duelo de Chile vs Colombia

El encuentro más reciente entre Chile y Colombia fue el 15 de octubre de 2024 en Barranquilla por Eliminatorias. La Roja todavía era dirigida por Ricardo Gareca y no pasaba por un buen momento, algo que se amplificó tras una polémica previa a viajar a suelo cafetero.

Carlos Palacios, por entonces jugador de Colo Colo, pidió ser liberado de la selección previo al viaje. Nunca se aclaró del todo esta situación, solo se informaron “motivos personales”. Hasta Claudio Bravo lo criticó por dejar a sus compañeros antes de un duelo tan importante. La Joya hasta hoy no ha regresado a la selección.

ver también “Yo nunca lapido por la edad”: Nico Córdova abre las puertas de Chile a la generación dorada

Chile formó con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Thomas Galdames; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Víctor Dávila, Diego Valdés, Darío Osorio; y Eduardo Vargas. Memo fue el capitán nacional.

El resultado no pudo ser peor: La Roja cayó por 4-0 con tantos de Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra. Parecía un hecho que el ciclo de Ricardo Gareca no daría buenos frutos y así no más terminó siendo. Colombia por su parte clasificó con comodidad a la Copa del Mundo.

Este viernes 13 de noviembre, Chile y Colombia se verán las caras a las 21:00 horas en Cali. Los ahora dirigidos por Nicolás Córdova intentarán demostrar que la transición está dando sus frutos y que tienen las armas necesarias para ser competitivos ante una de las mejores selecciones de Sudamérica.