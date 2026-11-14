Desde Colombia, donde La Roja disputó su primer duelo amistoso de esta fecha FIFA, se confirmó que el ex DT de la U está en la lista corta del gerente de selecciones Felipe Correa.

Estamos en momentos claves para tener definiciones respecto de quién va a ser el próximo entrenador de la Selección Chilena, donde mientras en la ANFP esperan una respuesta definitiva de Manuel Pellegrini para asumir el cargo, aparecen opciones.

Durante el paso de La Roja por Colombia donde jugó el primero de sus amistosos ante los cafetaleros, el periodista Christopher Brandt de ESPN adelantó que recién en el mes de febrero de 2027, el gerente de selecciones Felipe Correa entregará a la Federación la terna definitiva de candidatos.

En su reporte para el programa Equipo F, el comunicador adelantó que Pellegrini es el primero de la lista y sorprendió a todos al mencionar que “además estará Gustavo Álvarez. Lo tenemos muy chequeado. El tercer nombre aún no lo tenemos confirmado”.

“Él ya sabe, incluso se han comunicado con él, que va a ser parte de esta terna que Felipe Correa entregará a la nueva directiva de la Federación”, finalizó Brandt sobre el ex técnico de Universidad de Chile que hace un mes negó categóricamente la opción.

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Gustavo Álvarez en la terna para dirigir la Selección

El oriundo de Lomas de Zamora trabajó en nuestro país durante tres temporadas con un éxito importante. En su primer año, el 2023, llegó a Huachipato donde vino desde atrás y superó a Cobresal para convertirse en el campeón del fútbol chileno.

En 2024 llegó a Universidad de Chile para cambiarle la cara tras años de malas campañas. No sólo le hizo pelear por el título en Liga de Primera, lamentablemente sin éxito, aún así Álvarez ganó una Copa Chile y una Supercopa, además de llegar a semifinales de Copa Sudamericana.

Tras desavenencias con el hoy preso Michael Clark, a fines del 2025 dejó la institución para continuar su carrera en el presente año con un breve paso por San Lorenzo y su presente en Liga de Quito. Aunque el 2027 podría regresar a nuestro país.

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En síntesis