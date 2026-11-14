Pronósticos Francia vs Turquía: los Galos no pueden permitirse otro tropiezo

Descubre los mejores pronósticos de Francia vs Turquía, por la UEFA Nations League. Análisis, cuotas y apuestas para el partido.

Si buscas los mejores pronósticos de Francia vs Turquía, aquí analizamos a fondo este atractivo duelo por la UEFA Nations League, donde los Galos buscarán asegurar su dominio en casa ante un rival herido.

El encuentro, válido por la sexta jornada de la Liga A, se disputará este domingo 15 de noviembre en el Stade Atlantique de Burdeos. El pitazo inicial está programado para las 16:45 horas (hora de Chile).

Nuestros picks Pronósticos: Francia vs Turquía Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Resultado del partido: Francia + Ambos equipos anotan Francia parte como favorita, aunque su defensa recibió goles en cuatro de sus últimos cinco partidos en casa. Turquía también mostró capacidad para generar peligro ante los Galos, con un xG de 1.21. 1xbet 2.38 Pronóstico Anotará un gol en cualquier momento: Michael Olise Olise es una de las grandes figuras del torneo: participó en siete de los ocho goles de su equipo y suma cinco tantos. Su buen momento ofensivo lo convierte en una alternativa atractiva. 1xbet 2.12 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Francia vs Turquía

Francia mantiene un invicto en sus últimos tres partidos como local, anotando 15 goles en sus recientes cinco juegos en casa.

mantiene un invicto en sus últimos tres partidos como local, anotando 15 goles en sus recientes cinco juegos en casa. Turquía ha perdido sus cinco partidos en la UEFA Nations League.

ha perdido sus cinco partidos en la UEFA Nations League. En el duelo de septiembre, los Galos dominaron con un 64% de posesión, llevándose la victoria por 1-0.

Cuotas 1X2 Cuotas: Francia vs Turquía Cuotas ofrecidas por 1xBet Francia 1.26 1XBET Empate 6.77 1XBET Turquía 10.80 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Francia vs Turquía

El cuadro dirigido por Zinedine Zidane llega con la necesidad de sumar para no sufrir una inesperada eliminación. Con la caída ante Italia, deben sumar al menos un punto para asegurar el pase a los cuartos de final.

Por su parte, los turcos viven una pesadilla en la Liga A: cinco derrotas seguidas, apenas tres goles anotados y 13 recibidos. Para despedirse con dignidad, buscarán amargar la noche de los Galos, pero dependerán mucho de la creatividad de Arda Güler.

Nuestra apuesta segura: Francia gana y ambos equipos anotan

Aunque Francia es amplio favorito, su defensa ha permitido goles recientes, manteniendo su arco en cero solo una vez en sus últimos cinco juegos como local. Turquía, pese a sus malos resultados, generó ocasiones claras en el duelo anterior ante los Galos, con un xG de 1.21 (mayor al de su rival, 1.17)

Esta selección ofrece un gran retorno considerando el poderío ofensivo local y la necesidad visitante de despedirse del torneo con dignidad.

Apuesta 1 | Resultado del partido: Francia + Ambos equipos anotan – 2.38 en 1xbet

Apuesta de valor: Michael Olise anota en cualquier momento

El atacante del Bayern Múnich ha sido la gran figura con Zidane, participando en siete de los ocho goles de su equipo en el torneo. Viene de convertir en la caída 3-1 ante Italia y es uno de los máximos goleadores del certamen con cinco anotaciones.

Su excelente estado de forma lo convierte en una opción sumamente atractiva para buscar valor en este mercado específico.

Apuesta 2 | Anotará un gol en cualquier momento: Michael Olise – 2.12 en 1xbet

S quieres explorar otras opciones además de las plataformas tradicionales, existen distintas casas de apuestas nuevas que vale la pena conocer. Compara sus mercados, cuotas y promociones antes de elegir dónde jugar.

Alineaciones probables en Francia vs Turquía

Francia: Maignan, Truffert, Upamecano, Konaté, Gusto, Zaïre-Emery, Cherki, Rabiot, Olise, Doué, Barcola.

Turquía: Uğurcan Çakır, Elmalı, Kaplan, Demiral, Kadıoğlu, Kökçü, Çalhanoğlu, Aydın, Güler, Yılmaz, Ünal.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Francia vs Turquía

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Francia vs Turquía? Francia es el claro favorito debido a su liderato invicto y la localía, con un 83% de probabilidad de victoria.

¿A qué hora y dónde ver el partido? El encuentro se jugará a las 16:45 horas (hora de Chile) en el Stade Atlantique de Burdeos.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido? La opción de victoria francesa con goles de ambos equipos ofrece un excelente valor según el análisis de datos.

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