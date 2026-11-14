El volante Israel Poblete le respondió a RedGol por la posibilidad de que el ex técnico azul se haga cargo de La Roja para el proceso rumbo al Mundial 2030.

En medio de la incertidumbre que todavía rodea a la Selección Chilena en la búsqueda de un entrenador para liderar el proceso con miras al Mundial 2030, vuelve a aparecer en escena un viejo conocido de nuestro balompié como es Gustavo Álvarez.

Mientras Manuel Pellegrini todavía no define si cumplirá su sueño, y se rumorea de contactos con Marcelo Bielsa para un regreso, entremedio está el interino Nicolás Córdova que quiere quedarse con el cargo, el ex técnico de Universidad de Chile suma adeptos entre quienes fueron sus dirigidos.

El volante azul Israel Poblete conversó con RedGol durante el Santiago Training Fest y señaló al respecto que “si suenan grandes entrenadores para la Selección, bienvenido sea. Creo que puede hacer un gran trabajo, pero no me voy a meter en eso, hablo en base a mi experiencia“.

En esa línea, el jugador de la U agregó sobre Álvarez que “es un gran entrenador. (Rescato) su forma de trabajar, es muy profesional. Es muy detallista en el día a día“. Una recomendación que viene muy de cerca hacia la ANFP para el próximo DT de La Roja.

Los números que dejó Gustavo Álvarez en la U de Chile

El oriundo de Lomas de Zamora llegó al Romántico Viajero en el 2024 tras ganar el Campeonato Nacional 2023 con Huachipato. En su paso de dos temporadas por el club conquistó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025, además de llegar a semifinales de Copa Sudamericana.

Entre torneos locales e internacionales con la U, Gustavo Álvarez consiguió un rendimiento del 64.16 por ciento, en base a 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas en 93 encuentros. Actualmente es el entrenador de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Tiene contrato vigente con el equipo ecuatoriano hasta diciembre del 2027, y ha sido enfático cuando se le pregunta por la opción de dirigir a Chile. “No quiero que se manosee la situación, no quiero que se manosee mi nombre. El hincha es muy sensible a eso. Yo quiero que el hincha sepa que pienso en el hoy y en el mañana en Liga”, sentenció.

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En síntesis