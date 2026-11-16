El entrenador de San Luis de Quillota analiza la final de la Liga de Ascenso ante Cobreloa, que se jugará este sábado.

Tremendo. La Primera B definirá a su campeón en una súper final, debido a que San Luis de Quillota y Cobreloa ganaron sus partidos en la última fecha de la Liga de Ascenso.

Los Canarios sufrieron más de la cuenta y le ganaron por un apretado 1-0 a San Marcos en Arica; mientras que los loínos hicieron su trabajo y se quedaron con un 2-0 ante Puerto Montt en Calama.

Como ambos equipos quedaron igualados en la tabla con 57 puntos habrá una final, la que se jugará este sábado desde las 18:00 horas en el estadio Santa Laura.

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Chupete Suazo anticipa la final de la Primera B

Uno de los grandes protagonistas en el torneo de ascenso es Humberto Suazo, entrenador de San Luis, quien se quejó por la expulsión de Facundo Juárez en los primeros minutos ante San Marcos.

“Segundo partido consecutivo que quedamos con un hombre menos temprano, pero me saco el sombrero por mis jugadores”, lanzó de entrada Chupete tras el partido.

Humberto Suazo va por el ascenso en San Luis. Foto: Photosport

“Ellos saben que los quiero mucho (sus dirigidos), me han ayudado mucho a crecer como entrenador, el esfuerzo no se transa y tuvieron la inteligencia para manejar todas las situaciones. Le dije al pasapelotas que iba a ser gol en el tiro libre”, agregó Suazo.

Por último, el entrenador debutante en la temporada 2026, señaló que van a jugar con todo la final ante Cobreloa, que se jugará en Santa Laura.

“No hemos ganado nada todavía pero el equipo trabaja, generó identidad y ahora Cobreloa será un partido muy duro, vamos a competir como todo el año y no será la excepción“, cerró Humberto Suazo.

En síntesis

San Luis y Cobreloa definirán el título de Primera B tras empatar con 57 puntos .

y definirán el título de tras empatar con . La súper final se disputará este sábado a las 18:00 horas en el estadio Santa Laura .

en el . Humberto Suazo, entrenador de San Luis, destacó el triunfo 1-0 pese a sufrir una expulsión.

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¿Cuándo y a qué hora se jugará la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota?

La súper final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura.