El DT de los Canarios felicitó a Guillermo Avello, autor de la conquista que le dio la victoria ante San Marcos de Arica. También le dedicó agradecimientos a su familia y a toda la hinchada sanluisina.

Humberto Chupete Suazo estaba desesperado porque San Luis no encontraba el gol ante San Marcos de Arica, mientras que Cobreloa le ganó sin muchos problemas por 3-0 a Deportes Puerto Montt. De ese modo, el cuadro de Calama era campeón en la Primera B.

Pero la última palabra estuvo en el estadio Carlos Dittborn. Y corrió por cuenta de un lateral derecho que se vistió de un ejecutante eximio para anotar un golazo espectacular. Las referencias son para Guillermo Avello, quien lanzó un tiro libre extraordinario.

La pelota tomó una trayectoria que hizo estéril el vuelo del portero Benjamín Tapia. En ese contexto, el DT sanantonino sacó la voz con TNT Sports para hablar de este triunfo. “Partido difícil, hablamos en el mediotiempo que quedamos con un jugador menos temprano”, dijo el entrenador.

Guillermo Avello fue festejado por todos sus compañeros tras el espectacular golazo que anotó. (Andy Manzanares/Photosport).

Se refería a la expulsión de Facundo Juárez, quien se fue a las duchas luego de que el árbitro Nicolás Gamboa revisara el VAR. “Me saco el sombrero por mis jugadores, saben que los quiero mucho, me han ayudado mucho a crecer como entrenador. Muy contento, el esfuerzo no se transa. Tuvieron la inteligencia para manejar situaciones, varios estuvieron justos para este partido. Y vamos al partido definición”, cantó el Chupete.

Fue entonces que se refirió al hermoso gol de Avello. “Conozco al Guille, le pega muy bien. Le dije al pasapelotas que iba a ser gol. Y el viento nos jugó a favor”, manifestó sobre la exquisita pegada del excarrilero derecho de Deportes Limache, el héroe de los Canarios.

El Chupete Suazo sabe que la tarea no está terminada aún. (Andy Manzanares/Photosport).

“La gente vino no sé cuántos kilómetros a acompañarnos. No hemos ganado nada, el objetivo está ahí, el equipo trabaja y se esfuerza. Entre todos hemos generado una identidad y eso nos tiene muy contentos”, agregó el otrora goleador de las Eliminatorias 2010 con la selección chilena.

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Chupete Suazo anticipa la final entre San Luis vs Cobreloa por el título de la Primera B

Chupete Suazo vislumbra el partido ante Cobreloa que tendrá a su San Luis de Quillota en la pelea por el título de la Primera B. Y por el ascenso a la máxima categoría. “Es un partido duro, nos hemos enfrentado a ellos. Es un equipo que se preparó para ascender”, aseguró el DT de los Canarios.

“Pero también tenemos nuestras armas. Esperar este partido, competiremos como ha sido todo el año. El equipo lo ha hecho y ese partido no será la excepción”, se comprometió Suazo, quien tiene claro que ha tenido mucho respaldo de su círculo cercano.

Humberto Suazo felicitó a sus familiares, sus jugadores y toda la hinchada de los Canarios. (Andy Manzanares/Photosport).

También de varios fanáticos sanluisinos, quienes incluso llegaron al extremo norte del país. “Han sido viajes de locos. Fuimos a México, regresamos el miércoles de la noche, el Chuy jugó el sábado en Conce, lo acompañaron. Llegaron anoche y vinieron a apoyarme acá”, repasó el Chupetón.

“Es una familia de locos, el apoyo es fundamental. Y la gente que acompañó desde Quillota es fundamental. Muy agradecidos, todos hacen una labor enorme para que los jugadores estén en buenas condiciones”, sentenció Suazo, quien tiene plena confianza en recuperar a su equipo para desafiar a los Zorros del Desierto en una cancha neutral.