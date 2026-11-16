RedGol te entrega los mejores pronósticos deportivos para apostar en el amistoso internacional de la Selección Chilena vs Colombia.

Nuestros picks Pronósticos: Chile vs Colombia Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico RESULTADO DEL PARTIDO: EMPATE Se espera un duelo equilibrado entre dos selecciones que buscarán cerrar el año con una buena imagen. Además, los últimos tres enfrentamientos disputados en Chile terminaron igualados. 1xBet 3.40 Pronóstico TOTAL DE GOLES: MENOS DE 2.5 Los antecedentes recientes apuntan a un encuentro con pocas anotaciones: hubo menos de tres goles en tres de los últimos cuatro partidos de Chile y en las ocho presentaciones consecutivas de Colombia. 1xBet 1.68 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN EL MINUTO 30: MENOS DE 0.5 La primera media hora suele transcurrir sin goles para ambas selecciones: no hubo anotaciones en ese período en los últimos tres partidos de Chile ni en los tres compromisos recientes de Colombia. 1xBet 1.68 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Estadio Monumental, la Selección Chilena se enfrentará a Colombia en el segundo amistoso de esta fecha FIFA.

En el primer encuentro, disputado en Cali, la Roja cayó ante el seleccionado cafetero por un gol en contra de Guillermo Maripán. El equipo dirigido por Nicolás Córdova tuvo una actuación discreta, fue superado en la posesión del balón y no consiguió registrar remates al arco. Ahora, en este duelo de revancha en territorio nacional, Chile afrontará su última presentación del año, que también podría marcar el final del interinato.

En la previa del encuentro, nuestro especialista te presenta los tres mejores pronósticos de Chile vs. Colombia, para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Los antecedentes recientes en Chile son de empates

El primer encuentro entre Chile y Colombia terminó 1-0 a favor de los cafeteros, gracias a un gol en contra de Guillermo Maripán. Sin embargo, la superioridad colombiana no fue tan marcada, por lo que se espera una revancha pareja. La Roja intentará cerrar el año sin otra derrota, aunque tendrá dificultades para imponerse ante la jerarquía de su rival.

En este contexto, cabe destacar que los últimos tres enfrentamientos entre ambas selecciones disputados en territorio chileno terminaron en empate.

Resultado del partido: Empate – 3.40 en 1xbet

Chile y Colombia no se caracterizan por protagonizar partidos con muchos goles

En tres de los últimos cuatro partidos de Chile se registraron menos de tres goles. Por su parte, la Selección Colombiana acumula ocho presentaciones consecutivas con menos de tres tantos en el marcador.

Total de goles: Menos de 2.5 – 1.68 en 1xbet

¿Sin goles en la primera media hora?

En los tres partidos más recientes de La Roja no se registraron goles durante los primeros 30 minutos.

La tendencia se repite en Colombia: en sus tres últimos compromisos tampoco hubo anotaciones en ese tramo del encuentro.

Total de goles en el minuto 30: Menos de 0.5 – 1.68 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Chile vs Colombia Cuotas ofrecidas por 1XBET Chile 3.85 1XBET Empate 3.40 1XBET Colombia 2.14 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

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Historial de Chile vs Colombia: últimos partidos