La mala onda que se tiraron entre Colo Colo y la U luego de la estrella 35 de los albos tiene su punto cúlmine este fin de semana con el "bullalbismo"

Mucha polémica hubo la semana pasada luego del título que consiguió Colo Colo ante Ñublense, pues en las celebraciones se realizaron descalificaciones hacia su archirrival Universidad de Chile.

Chistes como “cómprate una moto para que nos alcances” o “son lechuzas o son leones” pudieron ser parte del folclor, pero eso pasó a insultos como “concha de tu m…” o “los cul…” por parte de Aníbal Mosa, Javier Correa y Arturo Vidal. Con gestos incluidos.

Eso provocó que Aníbal Mosa saliera a pedir disculpas, tratando de calmar la mala onda. Claro que Igor Lichnovski siguió echándole leña a la hoguera.

En un populista comentario para ganarse a la hinchada, trató a Mosa de “jefe de las zorras”, algo que el presidente del Cacique prefirió no responder para matar la polémica.

En la U esperan que Colo Colo les dé una una mano ganándole a la UC

El Colo con la U de la mano esta semana

Increíblemente, y como si la ANFP fuera guionista de Hollywood, esta semana tanto Colo Colo como Universidad de Chile van a estar de la mano en el duelo de los albos ante Católica que se jugará el domingo.

Los cruzados irán al Monumental, partido en el cual los albos esperan armar una fiesta ante su público para celebrar la estrella 35.

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En los azules estarán muy atentos a ese resultado, porque a falta de tres fechas le llevan dos puntos de ventaja a la UC en la lucha por llegar directamente a Copa Libertadores, cupo para el segundo del torneo nacional.

Es decir, habrá “bullalbismo“: la U deberá hacerle barra a Colo Colo, ya que son 3 millones de dólares los que están en juego por participar en la fase de grupos del torneo continental.

El sábado los azules jugarán ante O’Higgins en Rancagua, por lo que sabrán de antemano cuanta fuerza deberán hacer por los albos en el clásico de la jornada.