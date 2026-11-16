Mario Moya, quien llevó el 0-0 entre Rangers y Santa Cruz para Fanáticos del Deporte, disparó con todo contra la dirigencia piducana tras el descenso del club.

Todo es dolor en Talca. Rangers no pudo concluir con su arremetida en la Primera B y terminó sellando un descenso histórico a la Segunda División Profesional tras empatar 0-0 ante Deportes Santa Cruz.

Por primera vez en su historia el cuadro piducano tendrá que jugar en la tercera categoría de nuestro fútbol, un golpe que dolerá por mucho tiempo en la Región del Maule.

Uno que intentó graficar este triste momento fue Mario Moya, relator de los partidos de Rangers para el espacio Fanáticos del Deporte, quien tras el empate en Santa Cruz disparó con todo contrala dirigencia del club tras este mazazo histórico.

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El lamentable relato tras el descenso de Rangers

El comunicador afirmó tras el partido que “nos mataron, nos mataron, y nos tienen muertos por dentro. Ustedes, dueños, se hicieron millonarios. Te hiciste millonario, Felipe Muñoz, a costa de Rangers, por tu factoring, por pasarle plata a los clubes del fútbol chileno, por tener a Rangers ahí como garantía”.

“Y ahora nos vamos al descenso. ¿A quién le vas a pasar plata? ¡A nadie! ¿Por qué? Porque no vas a estar en ninguna comisión, no vas a estar en Conmebol, no vas a estar en ninguna parte”, agregó.

Rangers firmó este 2026 en la B como colista con apenas 22 puntos en 30 partidos jugados. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Moya declaró que “esa es la realidad, la nueva realidad de Rangers de Talca. Nos vamos a Segunda División. Vamos a tener que viajar a Salamanca, vamos a tener que viajar a Osorno, vamos a comer mierda el próximo año. Y disculpen que diga tantos garabatos, pero es la verdad. Así nos tienen y así nos dejaron”.

“Nos dejaron un equipo en Segunda División, al equipo más grande de la Región del Maule, a un equipo que tiene 124 años de historia. Nos dejaron afuera, nos dejaron abajo, nos dejaron pudriéndonos, pudriéndonos”, añadió.

Para cerrar, el relator afirmó que “arrancaron todos como ratas. Arrancaron esta semana, pensaban que tenían todo ganado con el caso San Marcos de Arica. Eso no puede ser. Ustedes no saben nada de fútbol, no saben nada de fútbol. Daniel Mejías, ándate de Rangers, no te mereces estar en un club como Rangers. José Luis Fernández, nunca más aparezcas por Rangers. Fabián Jaque tampoco, no saben nada de fútbol, y Felipe Muñoz, escóndete en La Serena, escóndete nomás en La Serena”.

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En síntesis