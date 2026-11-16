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Primera B

Hincha de Rangers encara a dirigente tras el descenso: “Te lo digo en tu cara, son unos fracasados”

Un fanático del cuadro piducano irrumpió durante el punto de prensa que Fabián Marzuka, gerente deportivo de Rangers, tras el empate sin goles ante Santa Cruz.

Por Patricio Echagüe

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Un hincha encaró al gerente deportivo de Rangers.
© Photosport y captura.Un hincha encaró al gerente deportivo de Rangers.

Siguen lso coletazos del histórico descenso de Rangers de Talca. El cuadro de Ivo Basay igualó sin goles en su visita a Deportes Santa Cruz y perdió la categoría en la Primera B, bajando ahora a la Segunda División Profesional.

Por primera vez en sus 124 años de historia los talquinos tendrán que jugar en la tercera categoría de nuestro balompié, un verdadero mazazo que dolerá por bastante tiempo en la Región del Maule.

Como suele en este tipo de situaciones los hinchas quieren encontrar culpables. Así lo sintió un fanático de los rojinegros, quien tras el descenso fue directamente hacia Fabián Marzuka, gerente deportivo del club, en medio de un punto de prensa.

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El hincha rangerino irrumpió cuando Marzuka hablaba con los medios y le dijo que “por años se escondieron. ¿Cómo les va a doler a ustedes? Te veo y no te siento. Es un discurso preparado. ¿Cuál es la autocrítica, el dolor? ¿Cuál es?”.

Marzuka intentó responder, afirmando que “lo primero te voy a decir, yo entiendo que tú puedas estar. Es tu opinión sobre lo que tú me puedes opinar”, a lo que el hincha contestó “es que no es mi opinión, son hechos. Bajamos de categoría”.

“Lo tenemos claro. Nosotros estamos todos dolidos. Vamos a hacer el análisis. Pero no es el momento ahora. Hoy día no”, declaró Marzuka, dichos que desataron todavía más la molestia del fanático.

“¿Cuándo? Nunca es. Son fracasados, te lo digo en tu cara, mírame a los ojos, fracasados. Nos mandaste a esta división y eso no se te va a olvidar nunca. Fracasados”, concluyó.

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En síntesis

  • Fabián Marzuka, gerente deportivo de Rangers, fue encarado por un hincha tras el descenso.
  • Rangers de Talca empató 0-0 ante Deportes Santa Cruz y bajó a Segunda División.
  • 124 años de historia cumple Rangers, equipo que jugará por primera vez en tercera categoría.
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