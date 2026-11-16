Un fanático del cuadro piducano irrumpió durante el punto de prensa que Fabián Marzuka, gerente deportivo de Rangers, tras el empate sin goles ante Santa Cruz.

Siguen lso coletazos del histórico descenso de Rangers de Talca. El cuadro de Ivo Basay igualó sin goles en su visita a Deportes Santa Cruz y perdió la categoría en la Primera B, bajando ahora a la Segunda División Profesional.

Por primera vez en sus 124 años de historia los talquinos tendrán que jugar en la tercera categoría de nuestro balompié, un verdadero mazazo que dolerá por bastante tiempo en la Región del Maule.

Como suele en este tipo de situaciones los hinchas quieren encontrar culpables. Así lo sintió un fanático de los rojinegros, quien tras el descenso fue directamente hacia Fabián Marzuka, gerente deportivo del club, en medio de un punto de prensa.

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Gerente de Rangers es apuntado por un hincha luego de bajar

El hincha rangerino irrumpió cuando Marzuka hablaba con los medios y le dijo que “por años se escondieron. ¿Cómo les va a doler a ustedes? Te veo y no te siento. Es un discurso preparado. ¿Cuál es la autocrítica, el dolor? ¿Cuál es?”.

Marzuka intentó responder, afirmando que “lo primero te voy a decir, yo entiendo que tú puedas estar. Es tu opinión sobre lo que tú me puedes opinar”, a lo que el hincha contestó “es que no es mi opinión, son hechos. Bajamos de categoría”.

😱El tenso cruce entre un hincha rangerino y su gerente deportivo. https://t.co/Bght77XZBH — RedGol (@redgol) November 15, 2026

“Lo tenemos claro. Nosotros estamos todos dolidos. Vamos a hacer el análisis. Pero no es el momento ahora. Hoy día no”, declaró Marzuka, dichos que desataron todavía más la molestia del fanático.

“¿Cuándo? Nunca es. Son fracasados, te lo digo en tu cara, mírame a los ojos, fracasados. Nos mandaste a esta división y eso no se te va a olvidar nunca. Fracasados”, concluyó.

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En síntesis