El diputado Sebastián Videla indicó que se incrementaron los precios, especialmente para los hinchas que viajan del norte.

La suerte ya está echada: Cobreloa y San Luis de Quillota disputarán la final para conocer al campeón de la Primera B y el primer equipo que ascienda a la Liga de Primera.

Ambos elencos terminaron con 57 puntos en la temporada regular y ahora enfrentarán la final del ascenso. Lo que ya está programado para el sábado 21 de noviembre.

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El encuentro que se disputará en el Estadio Santa Laura, tendrá un aforo de 12 mil personas. Por lo que será mitad y mitad para mineros y canarios.

El tema es que está decisión de llevar el encuentro a una cancha neutral ha generado una importante polémica entre los hinchas de Cobreloa y que afecta directamente al bolsillo.

Hinchas de Cobreloa reclaman por alza de pasajes

A través de redes sociales, los fanáticos de Cobreloa denunciaron el alza desmedida de los pasajes en avión para trasladarse a Santiago. Denuncia que hizo pública el diputado Sebastián Videla.

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“Me han reportado una situación gravísima. Desde que se supo del partido definitorio, comenzaron a subir los precios en pasajes de avión. Lo que costaba 120 mil pesos, ahora está en 600 mil”, indicó en sus redes.

“Oficiaremos al Sernac sobre está situación. Esto es inaceptable que ocurra esto con los usuarios. Estaremos alerta con lo que ocurre con este partido trascendental”, agregó el parlamentario.

El alza fue reportada justo tras conocerse la definición entre mineros y canarios, por lo que se esperan novedades de parte de las autoridades. Cabe consignar que la ANFP será la encargada de vender las entradas y se exigirá a los fanáticos estar inscritos en el registro nacional de hinchas.