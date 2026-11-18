Joaquín Sosa fue categórico al abordar la importancia del clásico ante la UC y que podría darle una mano al Romántico Viajero. “Saldremos a ganar”, recalcó.

Colo Colo ya dio la vuelta olímpica por la conquista de la Liga de Primera. El Cacique alcanzó la estrella 35 y se aseguró el Chile 1 en la Copa Libertadores del 2027.

Sin embargo, el campeonato nacional sigue en competencia y ahora resta definir el Chile 2 que acompañará a los albos al torneo más importante del continente. De momento la “U” es segundo con 51 unidades, por lo que corre con ventaja por dos unidades sobre Universidad Católica.

ver también ¿Colo Colo cambia su localía? Los dos estadios que baraja el Cacique para salir del Monumental

El tema es que ahora Colo Colo se le avecina el clásico con la Cato. Por lo que un nuevo triunfo, podría servirle en bandeja la clasificación a su rival de toda la vida.

Situación que abordó fuerte y claro la interna del Cacique, que dejó en claro su postura para el domingo. “A nosotros no nos interesa quién va al Chile 2”, lanzó categórico Joaquín Sosa. “Al clásico vamos a ganar, está en juego el orgullo, todo”, recalcó sobre el partido más atractivo de la fecha 28.

El central charrúa recalcó que solo importa lo que ocurra con el Cacique, por lo que buscarán un nuevo triunfo en el Estadio Monumental. Recinto donde no sabe de derrotas desde el 19 de abril.

“De local no podemos ver si salimos mas o menos porque la U sale segundo, no tiene sentido. Saldremos a ganar con nuestra gente, no nos interesa el Chile 2 porque ya fuimos campeones con Colo Colo”, sentenció.

"SE VIENE UN CLÁSICO MUY IMPORTANTE" Joaquín Sosa, defensor de Colo Colo, palpitó el choque del domingo ante Universidad Católica en el Monumental, junto con zanjar lo que pasó en el duelo jugado en Claro Arena. ▶️ Mira #SportsCenter por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/yGSjIF2xkr — ESPN Chile (@ESPNChile) November 18, 2026

¿Quién transmite el clásico Colo Colo vs U Católica?

El clásico válido por la fecha 28 de la Liga de Primera entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para el domingo 22 de noviembre. El encuentro se disputará en el Estadio Monumental desde las 18:00 horas. Además la transmisión será a través de TNT Sports y HBO Max.