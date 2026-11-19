Los equipos que acabaron entre el tercer y octavo puesto de la Primera B, jugarán a ida y vuelta para meterse en las semifinales por el ascenso.

Este fin de semana comenzarán los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2026, con tres cruces a ida y vuelta entre los equipos que finalizaron entre el tercer y octavo lugar: Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers, Deportes Copiapó vs Antofagasta y San Marcos de Arica vs Magallanes.

Los tres ganadores disputarán las semifinales y, el peor clasificado de ellos, se cruzará con el perdedor de la final entre Cobreloa y San Luis de Quillota.

Por ello, repasamos las estadísticas y las cuotas de los favoritos en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2026.

Santiago Wanderers es favorito ante Deportes Recoleta

Santiago Wanderers finalizó cuarto con 51 puntos. Como local, registró siete triunfos, seis empates y dos derrotas, mientras que como visitante fue el segundo equipo con mejor rendimiento, tras conseguir siete victorias, tres igualdades y cinco caídas. Además, se ubicó entre los tres equipos más goleadores, con 49 tantos en 30 encuentros.

Deportes Recoleta terminó en el séptimo lugar con 43 unidades, luego de una racha de cuatro partidos sin triunfos. Fue el sexto conjunto con más goles recibidos, con 44, y uno de los siete equipos con diferencia de gol negativa.

Sin embargo, el Reco ganó los dos enfrentamientos ante Wanderers: 2-0 como visitante y 2-1 en casa. En total, acumula nueve partidos sin perder frente a este rival, con cinco empates y cuatro victorias.

Equipo que avanza a la siguiente fase: Deportes Recoleta – 2.00 en 1xbet

Equipo que avanza a la siguiente fase: Santiago Wanderers – 1.72 en 1xbet

Antofagasta sueña con el ascenso

Deportes Antofagasta parte como favorito en los cuartos de final, ya que finalizó tercero con 51 unidades. Además, fue el equipo que menos goles recibió, con 28, y el segundo más goleador, con 54 tantos, apenas uno menos que Cobreloa.

Deportes Copiapó consiguió la clasificación gracias a la diferencia de goles, pese a ubicarse entre los cuatro equipos con más tantos recibidos como visitante y no haber ganado en las últimas tres jornadas.

Los Albicelestes ganaron los dos enfrentamientos del torneo, por 4-0 y 1-0, y acumulan cinco partidos sin perder frente al León de Atacama.

Equipo que avanza a la siguiente fase: Deportes Copiapó – 2.22 en 1xbet

Equipo que avanza a la siguiente fase: Deportes Antofagasta – 1.58 en 1xbet

La serie más pareja de la Liguilla

San Marcos de Arica protagonizó la gran novela del año en la Primera B, con una desafiliación que finalmente no se concretó. En el plano futbolístico, terminó sexto con 43 puntos. Fue el equipo con menos goles anotados entre los clasificados a la Liguilla, pero el segundo que menos tantos recibió en todo el certamen.

Deportes Magallanes finalizó quinto con 46 unidades y llega a esta instancia tras sufrir tres derrotas consecutivas. Destaca como el tercer equipo con más puntos conseguidos fuera de casa, con 22, aunque también fue el que más goles recibió como local, con 23.

El primer enfrentamiento entre ambos este año terminó en empate, mientras que la revancha quedó en manos de los ariqueños, que se impusieron por 2-0 en casa.

Equipo que avanza a la siguiente fase: San Marcos de Arica – 1.81 en 1xbet

Equipo que avanza a la siguiente fase: Deportes Magallanes – 1.89 en 1xbet

Programación de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso 2026

Partidos de ida:

20 de noviembre – 18:00

Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers

Estadio Municipal de la Pintana

21 de noviembre – 21:00

Deportes Copiapó vs Deportes Antofagasta

Luis Valenzuela Hermosilla

22 de noviembre – 12:00

San Marcos de Arica vs Magallanes

Carlos Dittborn

Partidos de vuelta:

26 de noviembre – 19:00

Santiago Wanderers vs Deportes Recoleta

Elías Figueroa Brander

27 de noviembre – 20:00

Deportes Antofagasta vs Deportes Copiapó

Estadio Regional Calvo y Bascuñán

28 de noviembre – 18:00

Magallanes vs San Marcos de Arica

Estadio Municipal de San Bernardo