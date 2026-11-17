Albos y cruzados protagonizarán un duelo clave este domingo en el Estadio Monumental.

La Liga de Primera 2026 tendrá un duelo clave este fin de semana: Colo Colo recibirá a Universidad Católica en una nueva edición del clásico, con importantes objetivos que estarán en juego.

El Cacique llega como campeón del torneo y buscará festejar ante sus hinchas, mientras que la UC necesita sumar para seguir peleando por el Chile 2 a Copa la Libertadores 2027.

Actualmente, Católica llega en tercer lugar con 49 puntos, mientras que Universidad de Chile ocupa el segundo lugar con 51 unidades.

Javier Correa tendrá que ser operado y se convertirá en nueva baja de Colo Colo.

¿Dónde ver Colo Colo vs. Universidad Católica EN VIVO?

Colo Colo y Universidad Católica se enfrentan este domingo 22 de noviembre, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental por el clásico correspondiente a la Liga de Primera 2026.

El partido será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios suscritos o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 36 (HD)

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La U estará pendiente del clásico

Los azules defenderán su segundo puesto este sábado 21 de noviembre, cuando visiten a O’Higgins desde las 18:00 horas en el Estadio El Teniente.

Con apenas dos puntos de diferencia entre la U y Católica, el resultado del clásico podría cambiar el panorama de la clasificación.

Así, mientras Colo Colo buscará celebrar su título ante su gente, la UC jugará una verdadera final anticipada por sus aspiraciones internacionales.

En resumen…