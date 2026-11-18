El capitán de los Canarios, quien ha tenido una gran temporada 2026, anticipó el decisivo duelo ante los Zorros del Desierto para definir al campeón de la división de plata en el fútbol chileno. Enumeró varios méritos del equipo adiestrado por Chupete Suazo.

Este sábado 21 de noviembre se disputará la gran final de la Primera B que definirá al campeón entre San Luis de Quillota y Cobreloa. La cita está pactada para las 18 horas en el estadio Santa Laura, que seguramente estará repleto para ver esta apasionante definición.

Por lo mismo, en RedGol tomamos el teléfono para hablar con la gran figura que tienen los Canarios. Además de ser el goleador es el capitán del equipo. Los conocedores de la división de plata sabrán que las referencias son para Sebastián Parada.

“Estamos viendo, de Cobreloa quedan poquitas entradas. Va a estar hermoso. Es una final soñada”, aseguró Parada, quien tiene mucha confianza en lo que puede hacer el equipo adiestrado por Humberto Suazo en este duelo frente a los Zorros del Desierto.

Sebastián Parada tiene una pegada exquisita que ha generado muchos réditos en San Luis de Quillota. (Andy Manzanares/Photosport).

Ambos llegaron a este partido igualados en 57 puntos al cabo de 30 fechas. “Venimos buscando hace mucho tiempo esto. Nos sentimos capaces y convencidos de pelear el campeonato. Se tenían que dar un par de cosas, se dieron. Y se está cumpliendo el sueño”, afirmó el King. A esta altura, el “10” es un referente de la institución.

“Queríamos jugar una final para terminar el año de una gran manera. Es un fin de semana especial, con muchas emociones y donde uno quiere que las cosas salgan bien”, añadió el futbolista de 26 años. Parada suma 201 partidos en San Luis, donde anotó 49 goles y regaló 15 asistencias.

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Sebastián Parada cuenta los méritos de San Luis para ganarle la final a Cobreloa

El King sabe que San Luis de Quillota tiene varias virtudes para hacerse fuerte ante Cobreloa en la final que definirá al monarca de la división de plata del fútbol chileno. “Tiene hambre de gloria”, resumió Sebastián Parada, quien también jugó en Curicó Unido.

“Somos un grupo de muchos jóvenes que quieren dar el salto, seguir buscando oportunidades y crecer. Un equipo de mucha humildad que no se da por vencido en ningún minuto. Que siempre intenta más allá de las adversidades”, describió el volante ofensivo.

Sebastián Parada también jugó buenos partidos en la Copa Chile, como aquel que tuvo ante Católica en Quillota. (Sebastian Cisternas/Photosport).

Un bastión en la temporada que ha tenido el equipo del Chupete Suazo: los 15 goles y las cinco asistencias que ha aportado en 35 encuentros de esta campaña dan cuenta absoluta de su importancia. Para él, que los Canarios nunca dejan de luchar es trascendental.

“Eso nos ha llevado hasta acá. Es una emoción hermosa cumplir el sueño de niño y por devolver lo que me ha dado San Luis, el cariño de la gente. Estamos a un pasito, le da un plus a lo personal en esta final”, sentenció el King Parada, cuyo contrato en la institución vence en diciembre de 2027.