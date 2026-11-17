Si bien Chupete lidera las preferencias para la banca, su opción de ascender con San Luis hizo que los itálicos miraran otros dos potentes nombres de la Primera B.

Humberto Suazo vive un sueño en su primer año como entrenador en el fútbol chileno. Chupete picó de atrás y en los últimos minutos logró un triunfo con San Luis ante San Marcos, sacando pasajes a la gran final de Primera B, ante Cobreloa.

Su buena campaña hizo que Audax Italiano pusiera sus ojos sobre él. Los itálicos no seguirán con Patricio Graff al mando, en un torneo donde aún no zafan del todo de la zona de descenso.

Pero Chupete no es el único nombre de la Primera B que miran desde La Florida. También con opciones de ascenso, otros dos candidatos se meten por los palos y le pelean a Suazo la opción.

Audax mira a estos entrenadores para el 2027

Junto a Humberto Suazo, quien resolverá su futuro terminando el torneo con San Luis en Primera B, otros dos entrenadores son fuerte opción en Audax Italiano: Se trata de Francisco Palladino y Miguel Ponce.

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Según informó Los Tenores de ADN, los estrategas que pelean el ascenso al igual que San Luis y Chupete cierran la lista de posibles dueño de la banca itálica. Si bien Suazo lidera las preferencias, un posible ascenso con San Luis complicaría todo para los tanos.

En cuanto a Palladino, el uruguayo está instalado en la liguilla del ascenso con Santiago Wanderers. En 2023 llegó a la final de dicha instancia, aunque no pudo conseguir subir a Primera, cayendo ante Deportes Iquique.

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En el caso de Miguel Ponce, el Chueco tuvo un gran año al mando de Magallanes. Clasificado a la liguilla por subir, suma puntos el conocer el fútbol chileno con amplia trayectoria en numerosos clubes. Ahora en Audax tendrán la última palabra.