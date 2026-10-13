Andrés Sánchez, presidente de la comisión fútbol en el cuadro caturro, aseguró que el DT no se moverá de su cargo a pesar de los pésimos últimos resultados.

Santiago Wanderers está atravesando un pésimo cierre de temporada en la Primera B. Los caturros pasaron de pelear el título y el ascenso directo a tratar de no salir de los puestos de liguilla, esto luego de una terrible mala racha de cuatro derrotas al hilo.

Por lo mismo, son varios los que están pidiendo la cabeza de Francisco Palladino como DT, sobre todo tras la dura derrota por 2-1 ante Curicó el pasado sábado en Valparaíso. Sin ir más lejos, los hinchas incluso apretaron al plantel en el estadio Elías Figueroa.

No obstante, en la dirigencia porteña no tienen intenciones de sacar a Palladino como entrenador y así lo dejaron en claro en las últimas horas, con una visita al equipo en Mantagua para darle un espaldarazo al uruguayo.

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Santiago Wanderers ratifica a Palladino como DT

Andrés Sánchez, presidente de la comisión fútbol del club, declaró en charla con La Estrella de Valparaíso que “de momento no pensamos en hacer ningún cambio. Sostuvimos una reunión con Francisco Palladino. De hecho, fuimos seis directores a Mantagua para darle todo nuestro respaldo al entrenador”.

“Uno de los grandes proyectos que nos planteamos a principios de año se ha cumplido, que es el que tenía que ver con poner gente joven. Esun proyecto atípico que había que atreverse a hacerlo y no cualquier técnico hubiese aceptado el desafío”, agregó.

Francisco Palladino ha dirigido 33 partidos en esta segundo etapa con Wanderers, en lo que registra 13 triunfos, ocho empates y 12 derrotas. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Sánchez dejó en claro que este espaldarazo también fue para el plantel de jugadores, afirmando que “necesitábamos que estuvieran tranquilos”.

El próximo partido de los caturros será ante Rangers este viernes 16 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Ascenso.

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En síntesis