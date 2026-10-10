Tras caer ante Curicó Unido y alejarse de la cima, furiosos fanáticos caturros las emprendieron contra defensa uruguayo. Exigen la salida del DT Francisco Palladino.

Santiago Wanderers sigue en caída libre. Los caturros perdieron 2-1 como local ante Curicó Unido y cosecharon su cuarta derrota al hilo, lo cual los aleja aún más de la pelea por el título de la Primera B, que hoy tiene a Cobreloa líder.

Y tras el partido, el defensa Sergio Felipe se llevó los premiados de la furia de los hinchas. En las afueras del Estadio Elías Figueroa Brander, seguidores del verde de Valparaíso encararon al experimentado defensa.

“Nosotros no queremos que Palladino siga. Nosotros, la hinchada, no queremos que ese tipo siga, porque no nos representa”, partió diciendo un furioso hincha, quien respetuosamente le dio el mensaje al central charrúa.

La furia en Wanderers tras seguidilla de derrotas

La hinchada caturra se descargó con Sergio Felipe, uno de los más experimentados de Wanderers. En Valparaíso no quieren ver más a Francisco Palladino, quien vive su segunda etapa al mando del equipo.

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“Ganó Magallanes y quedamos quintos. Hace mes y medio atrás estábamos peleando la Intercontinental, estábamos primeros y ahora sin nada”, fue parte del furioso mensaje.

Por su parte, el DT Francisco Palladino se sinceró en conferencia de prensa y se bajó de la lucha por el título. El uruguayo aseguró que “el objetivo y la ilusión que habíamos generado en la gente, hoy hay que ser claro: hay que pensar en otra cosa”.

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“Independientemente de eso hay que dar vuelta rápidamente la página y pensar en Rangers. La autocrítica la tenemos y la hacemos puertas adentro, por supuesto“, cerró.