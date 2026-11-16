Le dicen el Gringo, sumó muchos minutos en el Reco durante esta temporada y así vislumbra la llave ante el Decano en la postemporada de la división de plata, que tendrá como premio un boleto a la máxima categoría chilena.

Deportes Recoleta luchó hasta el último minuto por mantener el resultado que los metía en la Liguilla de Ascenso de la Primera B, donde quedaron emparejados ante Santiago Wanderers. Y aunque hubo más tensión que la deseada, el cuadro de la región Metropolitana logró el objetivo.

Firmó su presencia en la postemporada luego del empate 1-1 ante Deportes Iquique. Un resultado que, de paso, dejó a la Unión Española obligada a trazar líneas para la campaña 2027 en la segunda categoría del fútbol chileno. “Contento en lo personal y lo grupal”, dijo Gonzalo Álvarez en TNT Sports.

“Este grupo es muy humilde y trabajador, en el día a día somos una familia. Es un agrado ir todos los días a entrenar, ha sido un año difícil, de altos y bajos. Nos ha costado mucho llegar a la Liguilla”, manifestó el Gringo Álvarez, quien tiene sólo un objetivo inmediato con sus compañeros.

Gonzalo Álvarez intenta interceptar un envío de Vicente Durán de San Luis. (Manuel Lema/Photosport).

Está relacionado directamente con la serie que tendrán ante el Decano. “Dejar el pasado atrás, ver el futuro y enfrentar cada partido como una final. Son puras finales, durante el año uno tiene margen de jugar todos los fines de semana”, expuso el exjugador de Unión San Felipe, Rangers de Talca y Audax Italiano.

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Gonzalo Álvarez le deja tarea a Recoleta para la llave ante Wanderers por la Liguilla

Deportes Recoleta ya debe afinar detalles para la serie ante Santiago Wanderers por la Liguilla de la Primera B. Y Gonzalo Álvarez sabe que hay tareas por hacer para plantarle cara al Decano, que en algún momento fue candidato al título, aunque decayó en la recta final.

“Hay que estar más enfocados, tener más ímpetu y ser más eficaz en los detalles. Ahí están los triunfos”, aseguró el Gringo Álvarez, talentoso zurdo de 29 años que esta temporada ha sumado más de 2 mil 100 minutos en el Reco: al cabo de 34 partidos registra cinco goles y dos asistencias.

Gonzalo Álvarez intenta impedir el avance de Jorge Luna de Wanderers. (Manuel Lema/Aton Chile).

Álvarez agregó que “hay que hacer partidos perfectos, a eso aspiramos en cada partido“. Aunque es evidente que la perfección no existe, queda claro el nivel de exigencia que Pancho Arrué y su staff técnico le imponen a sus pupilos, que ahora van por un boleto al ascenso a la máxima categoría.

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Revisa el compacto del empate entre Deportes Recoleta y Deportes Iquique

Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Recoleta finalizó en el 7° puesto de la tabla en la Primera B y se anotó en la Liguilla de Ascenso.