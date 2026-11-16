Los Loínos se medirán a los Canarios por el ascenso. En el pasado, han sufrido mucho en duelos de este tipo.

Cobreloa vive días muy importantes, ya que tendrá que disputar la final de la Primera B ante San Luis de Quillota. Claro que en el pasado les ha costado mucho en instancias similares.

En una fecha final muy apasionante, los Loínos hicieron su pega y vencieron a Deportes Puerto Montt en Calama. Los Canarios no se quedaron atrás y también lograron quedarse con la victoria frente a San Marcos en Arica. Ahora ambos definirán el título de la categoría de plata.

Las finales de Cobreloa en la B

Cobreloa es un grande del fútbol chileno. Con ocho títulos nacionales y dos finales de Copa Libertadores, demuestran su importancia en el país. Sin embargo, tras perder la categoría en 2015, han sufrido demasiado. Si bien regresaron a Primera División en 2024, duraron menos que estornudo de gato y rápidamente regresaron a los potreros.

Estando en la Primera B, los Loínos siempre han luchado por volver a la élite, pero les ha costado demasiado. Incluso, han tenido una especie de maldición en finales. De hecho, han perdido tres definiciones de Liguilla de Ascenso en el último tiempo, algo que buscan dejar en el olvido ahora que irán por el título ante San Luis.

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Cobreloa ha caído en tres ocasiones la oportunidad de ascender en una final. La primera fue 2018, cuando no pudieron ante Cobresal en Calama. Luego en 2022, otra vez perdieron en casa en el último partido. Esta vez ante Copiapó. La última derrota fue en 2025, también como local, contra Deportes Copncepción.

La situación contra San Luis es un poco distinta. Será a partido único, en el Estadio Santa Laura y no solo está en disputa el ascenso, sino que también el título de la Primera B, el cual ya consiguieron en el 2023. De la mano de Mario Salas, desean regresar a la máxima categoría.

Cobreloa va por la gloria ante San Luis. Imagen: Photosport

La final entre Cobreloa y San Luis será este sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas. El ganador será el campeón de la Primera B y conseguirá el ascenso. El perdedor por su parte irá a la semifinal de la Liguilla, donde tendrá que buscar el segundo cupo a Primera.