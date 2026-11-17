En conversación exclusiva con RedGol, Ester Soto reveló que su padre "tiene obstruida una arteria hacia el corazón" por una trombosis y además "un sangrado en el cerebro".

Transcurrieron dos días desde que el ex futbolista Mario Soto sufriera un infarto que por estas horas lo tiene internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Luis Tisné de Peñalolén, y su situación parece ser más compleja.

RedGol conversó en exclusiva con la hija del ídolo de Cobreloa y Unión Española, Ester Soto, quien entregó una nueva actualización del estado médico de su padre, y reveló detalles de lo que finalmente le ocurrió el último fin de semana.

“Él tuvo tres paros cardíacos, en palabras de la doctora, estuvo muerto tres veces. Esto desarrolló un infarto que la parte posterior del corazón no está funcionando, no está recibiendo”, explicó la primogénita del mundialista en España 1982.

En esa línea, agrega que “tiene obstruida una arteria hacia el corazón, una trombosis, la cual no pueden destapar plenamente. La están tratando con aspirinas leves, porque además tiene un sangrado en el cerebro, en la parte derecha del cerebro, pero por encima del cerebro, entre el casco y el cerebro”.

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Sobre los pasos a seguir en las próximas horas, la hija del ex central comentó que “la doctora dice que primero tenemos que sanar el cerebro, que se recupere, y ahí tratar realmente la trombosis que tiene en la arteria tapada hacia el corazón. Y es avance día a día de acuerdo a lo que él vaya soportando y vaya a la vez accediendo al tratamiento”.

Por último, Ester Soto reconoció que el hecho de que su padre fuese futbolista profesional le ayudó para que las consecuencias del infarto no derivaran en un temprano fallecimiento. “Hoy día le está jugando a favor“, sostuvo.

“Plenamente el haber sido deportista élite le está ayudando, lo está soportando. Su cuerpo es fuerte y esperamos que salga de esto, obviamente”, finalizó.

Mario Soto le sigue dando pelea a su delicado estado de salud (Photosport)

En síntesis