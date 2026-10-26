En conversación con RedGol, uno de los máximos ídolos loínos, Mario Soto, enfatiza en que las formas para ser campeón importan y que "lo que valen son los puntos".

Es verdad que Cobreloa tiene la opción de ganar en cancha el título de la Primera B y conseguir el ascenso después de dos temporada. Pero también es cierto, que si se aplica el famoso “escritoriazo” será el más beneficiado en la pelea por ser campeón.

Es que en caso de que se concrete una desafiliación para San Marcos de Arica o Puerto Montt, los loínos saldrían ganando en materia de puntos por sobre San Luis de Quillota, quedándose con la primera posibilidad de asegurar el campeonato.

Ante esta chance, en RedGol conversamos con uno de los máximos ídolos en la historia de Cobreloa, el ex defensor Mario Soto, quien fue categórico al respecto: “si hay una reglamentación, hay que respetarla“. De igual forma, entiende que hay maneras de ser campeón.

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En Cobreloa validan posible título por secretaría en Primera B

“El problema lo tienen los clubes y en caso de ser campeón, siendo legal, no hay discusión. Para mí eso es válido, pero no haciendo nada indebido, que no es el caso. Si hay una reglamentación hay que respetarla“, expresa el mundialista en España 1982.

Sobre si prefiere ser campeón en la cancha o por secretaría, la leyenda de Cobreloa expresa que “obvio que es la lógica, de alzar la copa, ser campeón, pero en el fondo igual, por eso dije lo anterior, lo que valen son los puntos“.

“Si hay algo indebido, como en este caso puede pasarle a estos dos clubes, ojalá no sea así, pero la regla hay que respetarla. Porque escucho por ahí cuando dicen ‘no, si fuimos campeones’, entonces más de alguien cuestiona ‘pero porque pasó tal cosa’. ‘Ah, pero no importa’. No, importa mucho“, puntualiza Mario Soto.

De todas formas, el tricampeón con Cobreloa sostiene ante Puerto Montt “es la gran ocasión, y ya hemos tenido ocasiones bastante llamativas. Pero ahí es donde hay que concentrarse en el trabajo, por eso para el jugador todos los partidos tienen que ser iguales. Ahí no vale que ‘este son de 4 puntos’, no, en todos tengo que prepararme para ganar“.

¿Cuándo juegan los loínos?

El equipo que dirige Mario Salas recibirá a Puerto Montt en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, por la última fecha de la Primera B, este sábado 31 de octubre desde las 17:30 horas.

En síntesis