El delantero chileno fue titular en la victoria del cuadro londinense en la cuarta ronda de la Carabao Cup.

Poco a poco empieza a tomar protagonismo el delantero chileno Darío Osorio con la camiseta de Crystal Palace, de hecho, este miércoles fue titular en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa.

El formado en Universidad de Chile recibió otra oportunidad en el cuadro de Londres y fue de la partida en la importante victoria de su equipo ante Fulham, que le da pasajes para cuartos de final.

El cuadro del chileno fue superior todo el partido a su rival y lo derrotó en calidad de visita por 1-0, con Osorio jugando como delantero por el sector derecho.

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Crystal Palace se mete en cuartos de final de la Carabao Cup

El único gol de Crystal Palace ante Fulham en el estadio Craven Cottage llegó a los 37 minutos, gracias a la aparición del delantero inglés Eddie Nketiah tras asistencia del español Óscar Mingueza.

Darío Osorio vio acción hasta los 77 minutos, cuando fue reemplazado por el campeón del mundo español Yeremy Pino.

Darío Osorio fue titular en Crystal Palace. Foto: Reuters/Matthew Childs

El seleccionado nacional toma confianza en su difícil arranque de temporada en Crystal Palace, siendo la Copa de la Liga el torneo donde más minutos ha sumado, con 136′ en dos partidos.

El próximo rival del equipo del chileno en la Carabao Cup aún se desconoce y saldrá de un sorteo entre los 8 clasificados.