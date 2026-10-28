La Real Federación Española de Fútbol comunicó el aplazamiento de todos los encuentros programados para este miércoles, en señal de duelo por la situación que enluta al país.

Se esperaba que este miércoles 28 de octubre, el Betis que dirige el chileno Manuel Pellegrini hiciera su debut en la primera ronda de la Copa del Rey cuando visitara al Navalcarnero de la cuarta división en la localidad madrileña de Alcorcón.

Iba a ser el regreso del Ingeniero a esta ciudad después de 17 años, cuando el 27 de octubre del 2009 siendo entrenador del Real Madrid sufrió uno de sus mayores fracasos en Europa, al quedar eliminado de este certamen por el elenco local.

Sin embargo, en las últimas horas un trágico accidente ferroviario en la localidad de Toledo, que dejó más de 68 víctimas fatales provocó un cambio de planes. Pues la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó que todos los juegos de este día de la Copa del Rey quedaron suspendidos.

Así las cosas, el Betis de Pellegrini volverá a los entrenamientos con miras a su próximo encuentro en La Liga, cuando este sábado 31 de octubre reciban en el Estadio La Cartuja del Sevilla al Málaga, desde las 14:30 horas de Chile, previo a volver a jugar por Champions League.

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Lo que se le viene al Betis de Pellegrini durante noviembre

A la espera que desde la RFEF definan la nueva fecha para que se jueguen los encuentros por Copa del Rey, durante el undécimo mes de este año, el elenco de Heliópolis continuará con su doble competencia, en el ámbito local y continental.

Antes de la próxima fecha FIFA, el Betis de Pellegrini recibirá al Málaga por La Liga el sábado 31. Cuatro días después, el miércoles 4 de noviembre a las 17:00 horas, visitará al Borussia Dortmund por Champions League en el Signal Iduna Park. Y posteriormente, el domingo 8 (10:00 horas) visitarán al Elche de Lucas Cepeda.

Posteriormente tendrán 13 días de preparación para disputar uno de sus encuentros más importantes del año, cuando visiten al Sevilla de Gabriel Suazo en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, el sábado 21 desde las 14:30 horas.

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En síntesis