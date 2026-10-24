Pronósticos Universidad de Concepción vs Deportes Limache: realidades opuestas en la recta final del Campeonato Nacional

RedGol trae los mejores pronósticos para apostar en Universidad de Concepción vs Deportes Limache, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Universidad de Concepción vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico INTERVALO DE GOL (76-90 MINS): SÍ Hubo goles desde el minuto 76 en los últimos cinco partidos de Universidad de Concepción y en cinco de los siete encuentros recientes de Limache. Además, ese tramo concentra la mayor cantidad de tantos de la liga. 1xBet 1.90 Pronóstico DEPORTES LIMACHE ANOTARÁ EL PRIMER GOL: SÍ Limache abrió el marcador en 15 ocasiones, la cifra más alta del torneo. Universidad de Concepción, en cambio, comenzó perdiendo 14 veces y está entre los cuatro equipos con más registros de este tipo. 1xBet 1.85 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: GONZALO SOSA Sosa viene de marcar un doblete ante Palestino y anotó en dos de las últimas tres visitas de Limache. Además, ya convirtió frente a Universidad de Concepción en el triunfo por 3-0 de la fecha 10. 1xBet 2.70 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Concepción y Deportes Limache se enfrentarán este domingo 25 de octubre, a las 20:00 horas, en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 25 de la Liga de Primera.

El Campanil acumula cuatro partidos sin ganar y apenas sumó un punto de los últimos 12 posibles. Actualmente, ocupa el penúltimo puesto con 23 unidades, a dos de Cobresal, que se encuentra en la zona de permanencia. El Tomate Mecánico, por su parte, lleva dos compromisos sin triunfos y marcha sexto con 34 puntos, en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Antes del pitazo inicial, nuestro especialista te acerca los tres mejores pronósticos de Universidad de Concepción vs. Deportes Limache, para que contemples antes de realizar tus apuestas.

La recta final concentra la mayor cosecha goleadora del fútbol chileno

En los últimos cinco partidos de Universidad de Concepción en la Liga de Primera, se marcó al menos un gol a partir del minuto 76.

Esta tendencia también se registró en cinco de los siete encuentros anteriores de Deportes Limache en la competencia, con al menos un tanto durante ese tramo.

El último tercio de la segunda parte, desde el minuto 76 hasta el pitazo final, es el período en el que más goles se anotan en la liga chilena, con 141 tantos. Le sigue el último tercio del primer tiempo, entre los minutos 31 y 45, con 105 goles.

Intervalo de gol (76-90 Mins): Si – 1.90 en 1xbet

El Tomate Mecánico tiene el primer golpe como especialidad

El Tomate Mecánico es el equipo que más veces abrió el marcador en el torneo, con un total de 15 ocasiones.

El Campanil, por su parte, figura entre los cuatro equipos que más veces comenzaron perdiendo: registra 14 partidos en esa situación, la misma cantidad que Huachipato y Cobresal. Solo lo supera Unión La Calera, que empezó por debajo en el marcador en 15 ocasiones.

Deportes Limache anotará el primer gol: Si – 1.85 en 1xbet

Gonzalo Sosa viene de firmar un doblete y ya le marcó al Campanil

Gonzalo Sosa anotó los dos goles de los Cerveceros en el empate frente a Palestino. El delantero argentino de 37 años convirtió en dos de las últimas tres visitas de su equipo: marcó en las victorias por 3-1 ante Huachipato y O’Higgins.

Además, el atacante anotó uno de los tantos en el triunfo por 3-0 ante el Campanil, por la fecha 10 del Campeonato Nacional.

Anotará un gol en cualquier momento: Gonzalo Sosa – 2.70 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Universidad de Concepción vs Deportes Limache Cuotas ofrecidas por 1xBet Universidad de Concepción 2.60 1xBet Empate 3.45 1xBet Deportes Limache 2.30 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Concepción necesita sumar para escapar de la zona de descenso, mientras que Deportes Limache buscará recuperarse y defender su lugar en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. Si estás evaluando apostar revisa nuestra guía con opiniones sobre 1xbet para conocer las características de la plataforma y otros aspectos que conviene considerar antes de elegir dónde jugar.

Historial de Universidad de Concepción vs Deportes Limache: últimos partidos