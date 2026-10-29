El entrenador cruzado comentó lo que fue el amargo empate 1-1 ante Audax Italiano en el Claro Arena. “Trataremos de quedarnos con la victoria para que no se nos alejen”, afirmó el argentino.

Universidad Católica se metió en una preocupante mala racha de resultados en estas últimas semanas. Los cruzados se despidieron prematuramente de la Copa Chile al ser eliminados por Unión La Calera y en la Liga de Primera ya suman dos partidos sin vitorias.

El último empate 1-1 ante Audax Italiano sentó mal en el plantel, sobre todo porque se dio apenas días antes de enfrentar a la U en el clásico universitario, un duelo que aparece como crucial pensando en la lucha por ser el Chile 2.

Por lo mismo a Daniel Garnero no le queda otra que apostar por el renacer del equipo en este partido tan especial, donde pese al bajo rendimiento de sus dirigidos, cree que es posible obtener el triunfo.

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Garnero pone todas su fichas en ganar el clásico con Universidad Católica

El entrenador de la UC afirmó tras el 1-1 ante los itálicos que “no puedo estar tranquilo si de seis puntos sacamos uno… Lamentablemente, estamos en un momento donde no podemos ganar. Pero el clásico es un partido especial y trataremos de quedarnos con la victoria para que no se nos alejen”.

“No vi un grupo golpeado. Estamos en esos momentos donde la pelota no te queda, pero buscaron el triunfo hasta el último minuto y hoy pagamos esas desgracias que te pasan en algunos partidos”, agregó.

Universidad Católica suma cuatro partidos sin triunfos entre la Copa Chile y la Liga de Primera. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el argentino aseguró que “nos costó sostener el rendimiento que tuvimos en el primer semestre y nos costó tener ese rebote. Esperamos que el domingo tengamos ese repunte que estamos necesitando”.

“No nos gustó el resultado. Nos llegaron muy poco y nosotros tuvimos poca claridad y, aunque pudimos marcar la diferencia, no logramos definir en los últimos metros… Lamentablemente, no estamos en esos momentos de necesitar una más, pero no tuvimos la precisión para poder ganarlo”, concluyó.

¿Cuándo juega Universidad Católica ante Universidad de Chile?

Cruzados y azules se verán las caras este domingo 1 de noviembre a las 17:15 horas en el Claro Arena. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis