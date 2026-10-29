Pronósticos Colo Colo vs Universidad de Concepción: el Albo quiere volver a la victoria en su casa

RedGol te presenta los mejores pronósticos para apostar en Colo Colo vs Universidad de Concepción, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Colo Colo vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico AMBOS EQUIPOS ANOTARÁN: SÍ Ambos equipos marcaron en seis de los últimos siete partidos de Colo Colo como local y en cinco de las siete visitas recientes del Campanil. Además, la tendencia se repitió en cuatro de los últimos cinco duelos entre ambos. 1xBet 1.75 Pronóstico ANOTARÁ UN GOL EN CUALQUIER MOMENTO: JAVIER CORREA Correa lleva cinco partidos consecutivos marcando y suma 14 goles y cinco asistencias en 17 encuentros. Además, ya le anotó al Campanil en la victoria alba por 2-1 de la fecha 11. 1xBet 1.74 Pronóstico TOTAL DE GOLES EN LA PRIMERA MITAD: MENOS DE 1.5 Hubo menos de dos goles antes del descanso en tres de las últimas cuatro localías de Colo Colo. La misma tendencia se registró en cuatro de las cinco visitas recientes de Universidad de Concepción. 1xBet 1.70 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Colo Colo recibirá a Universidad de Concepción este viernes 30 de octubre, a las 19:00 horas, en el Estadio Monumental David Arellano, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El Cacique acumula cuatro partidos sin ganar en el torneo, pero mantiene una ventaja de siete puntos sobre su perseguidor más cercano, Universidad de Chile, que este mismo fin de semana disputará el Clásico Universitario frente a Universidad Católica. El Campanil, por su parte, suma cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros y nueve caídas en sus 11 compromisos más recientes. Actualmente, marcha penúltimo con 23 puntos, a tres de Cobresal, que por ahora está logrando la permanencia.

Antes del inicio de este encuentro, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos para Colo Colo vs. Universidad de Concepción, para que contemples antes de apostar.

Colo Colo y la U de Conce marcan pero también conceden

En seis de los últimos siete partidos de Colo Colo como local en la Liga de Primera, ambos equipos lograron marcar.

Una tendencia similar presenta Universidad de Concepción, ya que en cinco de sus siete encuentros anteriores como visitante en el torneo, también anotaron ambos conjuntos.

Además, al revisar el historial entre ambos equipos, se observa que este mercado se cumplió en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.75 en 1xbet

Correa en racha: lleva un gol cada 73 minutos en el torneo

Javier Correa acumula cinco partidos consecutivos anotando en el torneo. Le marcó a O’Higgins y Universidad de Chile, firmó un doblete ante Audax Italiano y volvió a convertir frente a Coquimbo Unido y Palestino.

El delantero argentino suma 14 goles en 17 partidos en el certamen, además de cinco asistencias. Cabe recordar que también anotó el agónico gol de los Albos en la victoria por 2-1 sobre el Campanil, en la fecha 11.

Anotará un gol en cualquier momento: Javier Correa – 1.74 en 1xbet

La primera mitad transcurre con pocos goles entre el Cacique y el Campanil

En tres de las anteriores cuatro localías del Cacique en el Campeonato Nacional, hubo menos de dos goles en la primera mitad.

En las cuatro de las cinco salidas de casa más recientes del Campanil, también se registraron menos de dos tantos en los primeros 45 minutos.

Total de goles en la primera mitad: Menos de 1.5 – 1.70 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Colo Colo vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Colo Colo 1.26 1xBet Empate 5.40 1xBet Universidad de Concepción 8.70 1xBet Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Si quieres hacer una jugada para este partido, puede resultarte útil la guía sobre cómo apostar para Colo Colo, con los mercados, cuotas y apuestas más específicos para el Cacique.

Historial de Colo Colo vs Universidad de Concepción: últimos partidos