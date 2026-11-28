RedGol te acerca los mejores pronósticos para apostar en Unión La Calera vs Universidad de Concepción, por la fecha 29 de la Liga de Primera.

Nuestros picks Pronósticos: Unión La Calera vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1xBet Pronóstico Resultado del partido: Unión La Calera Los Cementeros ganaron cuatro de sus últimos seis partidos y llegan en plena recuperación. En cambio, la U de Conce perdió seis de sus ocho presentaciones recientes como visitante. 1xBet 1.75 Pronóstico Intervalo de gol (76-90): Si El tramo final suele traer emociones en ambos equipos: hubo goles después del minuto 75 en tres de los últimos cinco partidos de La Calera y siete de los nueve anteriores del Campanil. 1xBet 1.85 Pronóstico Anotará un gol: Matías Campos López Campos López viene de marcar ante Palestino con un agónico tanto y también convirtió frente a Coquimbo Unido por la Copa Chile, confirmando su buen momento goleador. 1xBet 2.55 Todas estas cuotas son cortesía de 1xBet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este domingo 29 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán, Unión La Calera y Universidad de Concepción disputarán una verdadera final por la permanencia en la anteúltima fecha de la Liga de Primera 2026.

Los Cementeros encadenaron cuatro triunfos y un empate en sus últimos seis partidos, y mantienen sus esperanzas de permanecer en la máxima categoría del fútbol chileno. Están penúltimos, con 27 unidades, tres menos que Cobresal y Audax Italiano, y apenas uno más que el Campanil. Los tres encuentros se disputarán en simultáneo, por lo que en esta misma fecha podrían concretarse los dos descensos.

En la previa de un encuentro que puede definir quién pierde la categoría, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Unión La Calera vs. Universidad de Concepción para que los consideres a la hora de realizar tus apuestas.

La Calera llega mejor que la U de Conce

Unión La Calera atraviesa una espléndida racha tras conseguir cuatro triunfos, un empate y sufrir una caída en sus últimas seis presentaciones en el torneo. Su descenso parecía consumado antes de esta recuperación, ya que arrastraba 12 encuentros sin conocer la victoria.

Universidad de Concepción, por el contrario, perdió seis de sus últimos ocho partidos y 11 de los 14 anteriores. Como visitante, apenas ganó un encuentro en toda la temporada, empató cuatro y perdió los nueve restantes, por lo que es el equipo con peor rendimiento fuera de casa.

Resultado del partido: Unión La Calera – 1.75 en 1xbet

Un grito agónico para definir el descenso

En tres de los últimos cinco encuentros de los Cementeros, se registró al menos un gol después del minuto 75.

En siete de los nueve compromisos anteriores del Campanil, también hubo al menos un tanto en ese tramo final del partido.

Intervalo de gol (76-90): Si – 1.85 en 1xbet

Matías Campos, el héroe de La Calera contra Palestino

Matías Campos López fue el héroe del elenco cementero en la fecha pasada: con solo 10 minutos en el campo, marcó el gol agónico ante Palestino para que su equipo tenga más chances de mantener la categoría. Además, a mitad de esta semana, convirtió el único tanto en el 1-1 con Coquimbo Unido, en los cuartos de final de la Copa Chile.

Anotará un gol: Matías Campos López – 2.55 en 1xbet

Cuotas 1X2 Cuotas: Unión La Calera vs Universidad de Concepción Cuotas ofrecidas por 1XBET Unión La Calera 1.75 1XBET Empate 3.50 1XBET Universidad de Concepción 4.16 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Para una definición tan importante, en ocasiones puede ser más útil que sigas minuto a minuto lo que ocurre en el campo: descubre cómo apostar en vivo en Chile para aprovechar mercados y cutoas actualizadas.

Historial de Unión La Calera vs Universidad de Concepción: últimos partidos