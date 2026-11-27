Con una respuesta cargada de ironía y muy contundente, el DT de Universidad de Chile zanjó el sinfín de especulaciones en torno a la salud de Turboman.

Fernando Gago sabía desde hace algunos días sobre la situación de Eduardo Vargas y una pregunta que recibió en la sala de prensa del Centro Deportivo Azul lo hizo responder de manera seca y firme. Un periodista de radio Agricultura quiso saber de la presencia de Turboman.

Habló sobre las ganas que Vargas tenía de formar parte del equipo de Universidad de Chile frente a Deportes Concepción. Una posibilidad que se daría incluso a poco después de ser operado de una fractura en la mano que el goleador azul sufrió en el triunfo ante O’Higgins.

Evidentemente a Gago no le pareció bien todo ese sinfín de rumores en torno a una recuperación flash del segundo goleador histórico de la selección chilena. “¿Edu declaró? ¿Declaró que quiere jugar? A mí no me dijo que quiere jugar”, introdujo Pintita.

Eduardo Vargas en acción ante O’Higgins. (Jorge Loyola/Photosport).

“Son informaciones que no son ciertas. Eduardo no va a estar disponible para el partido. No va a jugar”, sentenció Gago, quien hizo trizas las chances de ver a Vargas en el duelo ante el León de Collao por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026. Los azules podrían asegurar su cupo al Chile 2 de la Copa Libertadores y lo harán sin su artillero.

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Gago confirma que Eduardo Vargas no jugará y da su plan para jugar vs Concepción

Con la ratificación que dio Fernando Gago de que Eduardo Vargas no estará ante Deportes Concepción, el DT también tuvo tiempo de analizar al siguiente rival. El penúltimo que tendrá en esta Liga de Primera. “Tenemos que seguir con la misma idea en todos los partidos”, apuntó el estratego.

“Independiente de lo que proponga el rival. Hay un análisis e intentaremos buscar por dónde podemos lastimarlos. Con la misma idea y convicción, sabiendo que dependemos de nosotros para lograr la clasificación”, aseguró el exentrenador de Boca Juniors de Argentina y el Necaxa de México.

Fernando Gago mostró algo de molestia por las informaciones en torno a Turboman. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Tiene razón: con un triunfo, el Romántico Viajero asegurará su presencia en la fase grupal de la Copa Libertadores. “Es un partido muy importante para seguir en el crecimiento que queremos”, cerró Gago ante el juego que tendrá ante el equipo adiestrado por Fernando Díaz.

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¿Cuándo juega U de Chile vs Deportes Concepción?

Deportes Concepción recibirá a Universidad de Chile en el estadio Ester Roa Rebolledo este domingo 29 de noviembre a contar de las 18 horas. El árbitro será Rodrigo Carvajal.

Así va U de Chile en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Universidad de Chile es el escolta de Colo Colo con cinco puntos de ventaja sobre el tercer ubicado, Universidad Católica. Y faltan dos fechas para terminar el torneo.