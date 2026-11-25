La temporada 2026 está cerca de terminar en el fútbol chileno. Restan apenas dos fechas del torneo que ya coronó campeón a Colo Colo, tras una brillante campaña de Fernando Ortiz.
El broche de oro será el próximo lunes 7 de diciembre, cuando se elija al mejor jugador del certamen en la Gala Crack que organiza TNT Sports, ceremonia en donde hay 10 jugadores nominados.
Los albos tienen a tres futbolistas nominados, siendo el club que más deortistas aporta. Lo sigue Universidad de Chile, que suma a dos integrantes de su plantel a este listado.
Vidal y Correa están nominados a mejor jugador del año
Los 10 nominados a mejor jugador del año
El mejor futbolista del 2026 será escogido por los capitanes de los 16 clubes de Primera División y por los periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos. El público solamente podrá dar su voto en el “11 Ideal”.
Los 10 nominados son los siguientes:
- Charles Aránguiz (Universidad de Chile)
- Arnaldo Castillo (O’Higgins)
- Daniel Castro (Deportes Limache)
- Javier Correa (Colo-Colo)
- Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido)
- Álvaro Madrid (Colo-Colo)
- Alan Medina (Everton)
- Eduardo Vargas (Universidad de Chile)
- Arturo Vidal (Colo-Colo)
- Fernando Zampedri (Universidad Católica)
En tanto en la categoría mejor entrenador, aparece un listado de cinco estrategas: Fernando Ortiz, Fernando Gago, Daniel Garnero, Hernán Caputto y Víctor Rivero.
ver también
U de Chile se despide del Estadio Nacional hasta la temporada 2027
También se le entrega premio a mejor jugador joven, en la que aparecen Gabriel Maureira (Colo Colo), Ian Garguez (Palestino), Agustín Arce (U. de Chile), Leandro Hernández (Colo Colo) y Felipe Faúndez (O’Higgins).
La Gala Crack será transmitida a través de TNT Sports y Canal 13.