El evento se realizará el próximo 7 de diciembre, antes de que se jueguen las semifinales de vuelta de la Copa Chile.

La temporada 2026 está cerca de terminar en el fútbol chileno. Restan apenas dos fechas del torneo que ya coronó campeón a Colo Colo, tras una brillante campaña de Fernando Ortiz.

El broche de oro será el próximo lunes 7 de diciembre, cuando se elija al mejor jugador del certamen en la Gala Crack que organiza TNT Sports, ceremonia en donde hay 10 jugadores nominados.

Los albos tienen a tres futbolistas nominados, siendo el club que más deortistas aporta. Lo sigue Universidad de Chile, que suma a dos integrantes de su plantel a este listado.

Vidal y Correa están nominados a mejor jugador del año

Los 10 nominados a mejor jugador del año

El mejor futbolista del 2026 será escogido por los capitanes de los 16 clubes de Primera División y por los periodistas del Círculo de Periodistas Deportivos. El público solamente podrá dar su voto en el “11 Ideal”.

Los 10 nominados son los siguientes:

Charles Aránguiz (Universidad de Chile)

Arnaldo Castillo (O’Higgins)

Daniel Castro (Deportes Limache)

Javier Correa (Colo-Colo)

Benjamín Gazzolo (Coquimbo Unido)

Álvaro Madrid (Colo-Colo)

Alan Medina (Everton)

Eduardo Vargas (Universidad de Chile)

Arturo Vidal (Colo-Colo)

Fernando Zampedri (Universidad Católica)

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En tanto en la categoría mejor entrenador, aparece un listado de cinco estrategas: Fernando Ortiz, Fernando Gago, Daniel Garnero, Hernán Caputto y Víctor Rivero.

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También se le entrega premio a mejor jugador joven, en la que aparecen Gabriel Maureira (Colo Colo), Ian Garguez (Palestino), Agustín Arce (U. de Chile), Leandro Hernández (Colo Colo) y Felipe Faúndez (O’Higgins).

La Gala Crack será transmitida a través de TNT Sports y Canal 13.