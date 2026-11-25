Tal como había confirmado Redgol, los azules saldrán de Santiago, mientras que la despedida de Chelo Díaz se movió a marzo.

Universidad de Chile recibió un duro golpe para los últimos partidos de la temporada en su condición de local en el Estadio Nacional, donde no volverá hasta 2027 por el estado de la cancha del principal reducto del país.

Esto, porque se conoció la programación de los duelos de la Liga de Primera 2026 y los duelos decisivos de la Copa Chile, donde se confirma la salida de la U, incluso de Santiago.

Tal como adelantó Redgol, el duelo ante La Calera de la fecha 30 del torneo se apunta a jugar en Talca, mientras que Marcelo Díaz confirmó la información de que su despedida se modificó para el 11 de marzo en Ñuñoa.

La despedida de Marcelo Díaz fue movida para el 11 de marzo. Foto: Diego Martin/Photosport

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La U le falló a sus hinchas con el compromiso del Estadio Nacional

Los hinchas de Universidad de Chile deberán planificar los próximos compromisos de local del cuadro bullanguero, los que serán definitivamente fuera de Santiago.

La U jugará este domingo ante Deportes Concepción, en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026, donde ya confirmaron que no podrán asistir los fanáticos azules.

Luego tendrán que seguir viajando, porque el 3 de diciembre afrontarán la primera llave de las semifinales de la Copa Chile ante Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La ruta del Romántico Viajero se trasladará el 6 de diciembre, por ahora, hasta el estadio Fiscal de Talca, para cerrar como locales el torneo recibiendo a Unión La Calera.

Pero los kilómetros no paran, teniendo en cuenta que fue confirmada la revancha ante el cuadro pirata en Copa Chile, para el 10 de diciembre en el estadio El Teniente de Rancagua.

De pasar a la gran final se jugará el 13 de diciembre, donde sin el Estadio Nacional, se piensa en el estadio Ester Roa de Concepción, que significará otro viaje para los azules.