La cancha del Nacional ahora golpea a la U, que la puede dejar sin la localía en el mes de diciembre.

Universidad de Chile mira con atención lo que pasa con el Estadio Nacional, donde su cancha quedó muy afectada luego de seis recitales que se desarrollaron en el último tiempo.

Tres de la banda BTS, dos por Iron Maiden, además del show de cierre de la Teletón, que ya hicieron salir de la U para ser local en el estadio El Teniente de Rancagua y en Santa Laura.

Si bien la U espera volver en diciembre, para jugar la semifinal de la Copa Chile, además del último partido ante La Calera por la Liga de Primera, ahora hay serias dudas en el regreso.

Esto, porque tras la suspensión del amistoso de la selección chilena, que fue movido al Monumental contra Colombia, el reducto de Ñuñoa entrará en resiembra por 30 días.

La U ha jugado tres partidos como local en Rancagua. Foto: Jorge Loyola/Photosport

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La resiembra del Nacional deja a la U en suspenso

Fue el diario La Tercera quienes encendieron alarmas para los hinchas de Universidad de Chile, teniendo en cuenta el trabajo para recuperar la cancha del Estadio Nacional.

“La situación también pone en duda la disponibilidad del recinto para los próximos compromisos de la U. El club estudiantil laico tenía contemplado utilizar el Estadio Nacional para su próximo partido en la Copa Chile y frente a Unión La Calera en la última fecha de la Liga de Primera, previsto para el 6 de diciembre”, explican.

Pero el real estado de la cancha deja todo en suspenso: “La opción no está descartada, pero el inicio del proceso de siembra, que dura 30 días, dificulta su realización”.

Con esto, la U deberá resolver qué hace con sus partidos, donde tiene tiempo para poder moverse, pero la idea es poder respetar los acuerdos y jugar en el Estadio Nacional.