Gabriel Castellón se refirió a la ayuda que le pueden dar los albos por el Chile 2, donde asegura que no se confía de otros.

Universidad de Chile se prepara para visitar a O’Higgins en la jornada del sábado por la Liga de Primera 2026, en un duelo que puede marcar la lucha por el Chile 2 a la Copa Libertadores.

Este, porque su gran rival por los pasajes a la fase de grupos del torneo es Universidad Católica, quienes el domingo deben visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Por lo mismo, muchos se ha hablado de la ayuda que pueden recibir de parte de los campeones, aunque el portero Gabriel Castellón asegura que sólo se deben preocupar por cumplir.

“Más que influye o no, es la presión de tener que ganar antes o después de ellos, tenemos que sumar tres nosotros. No podemos esperar que otros equipos nos hagan la pega, que nosotros seamos protagonistas“, explicó.

La U necesita que Colo Colo derrote a la UC para encaminarse al Chile 2. Foto: Luis Quinteros/Photosport

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La presión de la U por el Chile 2

Universidad de Chile sabe que tiene una gran chance este fin de semana para comenzar a asegurar el Chile 2, aunque debe vencer a O’Higgins y ver los marcadores del clásico del domingo.

Por lo mismo, no se quieren nublar la cabeza, dejando en claro que ya hay una presión por lograr un objetivo: “La presión siempre está porque el objetivo es llegar siempre lo más alto. Lamentablemente no podemos pelear por el torneo y ahora queda el Chile 2 para validar el cupo de Copa Libertadores”.

Gabriel Castellón sabe que no pueden fallar en este momento, cuando queda lo último por jugar en la temporada: “Después viene la semifinal de Copa Chile y una eventual final. Como plantel tenemos esa obligación. El fracaso es parte de la búsqueda del éxito, de pronto no salen las cosas como uno quiere, pero las cosas salen intentando, no se si llamarlo fracaso, pero puede ser un tema de responsabilidad”.

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