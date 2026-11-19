Las albas buscarán conquistar su quinto título consecutivo ante las Cruzadas en el Estadio Santa Laura.

Llegó la hora de conocer a las campeonas del fútbol chileno. Colo Colo Femenino y Universidad Católica se enfrentarán este viernes en una final donde las albas tienen la posibilidad de conseguir el pentacampeonato nacional.

El Cacique consiguió su clasificación tras eliminar a Coquimbo Unido, mientras que Católica sorprendió al dejar en el camino a Universidad de Chile en semifinales.

Las dirigidas por Tatiele Silveira llegan con la ilusión de seguir haciendo historia y gracias a su clasificación, ya aseguraron su presencia en la próxima Copa Libertadores Femenina.

Colo Colo femenino jugará la final ante Católica

Colo Colo vs. Católica: horario y transmisión confirmada

La final de la Liga Femenina 2026 entre Colo Colo y Universidad Católica será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas , en el Estadio Santa Laura.

La gran final entre Albas y Cruzadas, será transmitida a través de Mega 2 y también estará disponible vía streaming a través de Mega GO, donde los hinchas podrán seguir el partido por internet.

Estos son los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

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El último antecedente entre Colo Colo y la UC

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 3 de julio, por la fecha 15 del campeonato, en el Monumental, donde Católica comenzó ganando, pero Colo Colo remontó gracias a los goles de Mary Valencia y Yanara Aedo, quien anotó en los minutos finales.

Ahora, albas y cruzadas volverán a encontrarse, pero con el título nacional en juego, que se definirá este fin de semana en el Estadio Santa Laura.

En resumen…