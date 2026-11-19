Llegó la hora de conocer a las campeonas del fútbol chileno. Colo Colo Femenino y Universidad Católica se enfrentarán este viernes en una final donde las albas tienen la posibilidad de conseguir el pentacampeonato nacional.
El Cacique consiguió su clasificación tras eliminar a Coquimbo Unido, mientras que Católica sorprendió al dejar en el camino a Universidad de Chile en semifinales.
Las dirigidas por Tatiele Silveira llegan con la ilusión de seguir haciendo historia y gracias a su clasificación, ya aseguraron su presencia en la próxima Copa Libertadores Femenina.
Colo Colo femenino jugará la final ante Católica
Colo Colo vs. Católica: horario y transmisión confirmada
La final de la Liga Femenina 2026 entre Colo Colo y Universidad Católica será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.
La gran final entre Albas y Cruzadas, será transmitida a través de Mega 2 y también estará disponible vía streaming a través de Mega GO, donde los hinchas podrán seguir el partido por internet.
Estos son los canales según tu cableoperador:
Mega 2
- VTR: 26/736
- Claro: 519
- DirecTV: 1155
- Entel TV: 73
- TUVES: 551
- Mundo: 520
- Mundo GO!: 50
- GTD/Telsur: 839
- Zapping: 27
ver también
Polémica en el fútbol femenino: ANFP triplica el precio de entradas para final entre Colo Colo y la UC
El último antecedente entre Colo Colo y la UC
La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el pasado 3 de julio, por la fecha 15 del campeonato, en el Monumental, donde Católica comenzó ganando, pero Colo Colo remontó gracias a los goles de Mary Valencia y Yanara Aedo, quien anotó en los minutos finales.
Ahora, albas y cruzadas volverán a encontrarse, pero con el título nacional en juego, que se definirá este fin de semana en el Estadio Santa Laura.
En resumen…
- Colo Colo Femenino vs. Universidad Católica: viernes 20 de noviembre, a las 19:00 horas.
- Estadio: Santa Laura.
- TV: Mega 2. Streaming: Mega GO.
- Las albas buscarán el pentacampeonato nacional.