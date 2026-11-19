Los precios de las entradas para la final de la Liga Femenina sorprendieron a los hinchas.

Una polémica marcó la previa de la final de la Liga Femenina entre Colo Colo y Universidad Católica. A solo dos días del partido, la ANFP modificó los precios de las entradas disponibles en Puntoticket.

La venta comenzó con valores de $5.750 para las galerías y $8.050 para la tribuna Pacífico. Sin embargo, tras agotarse los primeros tickets, se liberaron nuevas entradas con tarifas más altas. La galería subió a $8.050, mientras que Pacífico pasó de $8.050 a $23.000.

Este último sector casi triplicó su valor inicial, provocando molestia entre los hinchas, quienes manifestaron sus críticas en redes sociales.

Colo Colo femenino jugará la final ante Católica.

La molestia de los hinchas por el aumento de precios

El cambio en los valores generó cuestionamientos hacia la ANFP, encabezada por Pablo Milad, ya que no existió una explicación pública sobre las razones de esta modificación.

Tampoco se aclaró si los primeros precios correspondían a una preventa especial o si se trató de un error en la plataforma de venta.

La situación provocó críticas entre quienes alcanzaron a comprar sus boletos con los valores iniciales y aquellos que debieron enfrentar las nuevas tarifas para acompañar a sus equipos.

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¿Cuándo es la final femenina entre Colo Colo y Católica?

La final entre Albas y Cruzadas será este viernes 20 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el Estadio Santa Laura.

El Cacique llega a la definición con una campaña invicta en el Campeonato Nacional. Durante la fase regular, terminó como líder con 70 puntos, gracias a 23 triunfos y un empate, sin conocer derrotas.

Mientras que la UC terminó segunda con 58 unidades, producto de 19 victorias, un empate y cuatro derrotas. En la postemporada eliminó a Unión Española y Universidad de Chile.

En resumen…