Descubre los mejores pronósticos de Sevilla vs Real Betis. Análisis, cuotas y apuestas para El Gran Derbi de LaLiga en el Sánchez-Pizjuán.

Los mejores pronósticos deportivos de Sevilla vs Real Betis anticipan un duelo vibrante. El Gran Derbi llega con ambos equipos buscando asegurar puestos de competencias europeas.

Este choque por LaLiga, que enfrenta al capitán Gabriel Suazo con los dirigidos por Manuel Pellegrini, será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde las 14:30 horas (hora de Chile), apostar en LaLiga es una oportunidad imperdible.

Nuestros picks Pronósticos: Sevilla vs Real Betis Cuotas ofrecidas por 1xbet Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí El Betis llega en mejor momento, pero su defensa acumula 20.76 goles esperados en contra. Además, Sevilla registró tantos en ambas porterías en el 67% de sus partidos esta temporada. 1xbet 1.61 Pronóstico Resultado final: Empate La localía de Sevilla equilibra el buen presente del Betis, que ha cedido puntos fuera de casa. Además, cuatro de los últimos seis derbis andaluces terminaron igualados. 1xbet 3.50 Todas estas cuotas son cortesía de 1xbet, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Sevilla vs Real Betis

Sevilla perdió solo tres de 10 partidos como local bajo el mando de Luis García .

perdió solo tres de 10 partidos como local bajo el mando de . Real Betis promedia 1.67 goles por duelo, siendo el quinto equipo más goleador.

promedia 1.67 goles por duelo, siendo el quinto equipo más goleador. Álvaro Valles lidera LaLiga con seis porterías imbatidas para los visitantes.

lidera LaLiga con seis porterías imbatidas para los visitantes. Cuatro de los últimos seis derbis andaluces terminaron en empate.

Cuotas 1X2 Cuotas: Atlético Mineiro vs Boca Juniors Cuotas ofrecidas por 1XBET Atlético Mineiro 3.49 1XBET Empate 3.26 1XBET Boca Juniors 2.33 1XBET Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Sevilla vs Real Betis

El cuadro nervionense llega tras empatar sin goles ante Alavés. Aunque marchan sextos, los blanquirrojos se hacen muy fuertes en casa. Ganar este duelo es vital para acortar la actual distancia de ocho puntos con su clásico rival.

Los heliopolitanos viven un gran momento. Ubicados cuartos en la tabla, encadenan tres jornadas invictos. Pese al desgaste internacional, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini compite al máximo nivel y busca consolidarse arriba.

Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan

Los béticos son favoritos por su presente, pero su defensa permite muchas libertades. Con 20.76 goles esperados en contra, son la cuarta peor zaga del torneo, abriendo la puerta a los atacantes locales.

Sevilla registró goles en ambos arcos en el 67% de sus duelos esta temporada. Considerando el historial reciente de este clásico, esta cuota tiene un valor altísimo para asegurar retornos.

Apuesta 1 | Ambos equipos anotan: Sí – 1.61 en 1xbet

Apuesta de valor: Empate

El derbi andaluz suele ser sumamente trabado. La localía del cuadro sevillano equilibra el gran momento del Betis, equipo que ha cedido puntos importantes jugando como visitante.

Cuatro de los últimos seis enfrentamientos finalizaron en tablas. Las apuestas en Sevilla vs Real Betis por la igualdad ofrecen un excelente retorno para un partido tan parejo.

Apuesta 2 | Resultado final: Empate – 3.50 en 1xbet

Alineaciones probables en Sevilla vs Real Betis

Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Sangante, Salas, Suazo, Fofana, Agoumé, Ejuke, Romero, Correia, Stassin.

Vlachodimos, Iglesias, Sangante, Salas, Suazo, Fofana, Agoumé, Ejuke, Romero, Correia, Stassin. Real Betis: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, García, Fornals, Isco, Roca, Antony, Parrott, Ezzalzouli.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Sevilla vs Real Betis

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Sevilla vs Real Betis?

Real Betis llega como leve favorito gracias a su invicto reciente, aunque el factor local del Sevilla equilibra totalmente la balanza.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El duelo se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 14:30 horas (hora de Chile) y contará con transmisión oficial.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La mejor opción de valor es apostar al Empate (3.50), respaldada por la enorme paridad histórica del derbi.

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