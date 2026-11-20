Los mejores pronósticos deportivos de Sevilla vs Real Betis anticipan un duelo vibrante. El Gran Derbi llega con ambos equipos buscando asegurar puestos de competencias europeas.
Este choque por LaLiga, que enfrenta al capitán Gabriel Suazo con los dirigidos por Manuel Pellegrini, será el sábado 21 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Desde las 14:30 horas (hora de Chile), apostar en LaLiga es una oportunidad imperdible.
Pronósticos: Sevilla vs Real Betis
Puntos clave para el partido de Sevilla vs Real Betis
- Sevilla perdió solo tres de 10 partidos como local bajo el mando de Luis García.
- Real Betis promedia 1.67 goles por duelo, siendo el quinto equipo más goleador.
- Álvaro Valles lidera LaLiga con seis porterías imbatidas para los visitantes.
- Cuatro de los últimos seis derbis andaluces terminaron en empate.
Cuotas: Atlético Mineiro vs Boca Juniors
Análisis y estado de forma: Sevilla vs Real Betis
El cuadro nervionense llega tras empatar sin goles ante Alavés. Aunque marchan sextos, los blanquirrojos se hacen muy fuertes en casa. Ganar este duelo es vital para acortar la actual distancia de ocho puntos con su clásico rival.
Los heliopolitanos viven un gran momento. Ubicados cuartos en la tabla, encadenan tres jornadas invictos. Pese al desgaste internacional, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini compite al máximo nivel y busca consolidarse arriba.
Nuestra apuesta segura: Ambos equipos anotan
Los béticos son favoritos por su presente, pero su defensa permite muchas libertades. Con 20.76 goles esperados en contra, son la cuarta peor zaga del torneo, abriendo la puerta a los atacantes locales.
Sevilla registró goles en ambos arcos en el 67% de sus duelos esta temporada. Considerando el historial reciente de este clásico, esta cuota tiene un valor altísimo para asegurar retornos.
Apuesta 1 | Ambos equipos anotan: Sí – 1.61 en 1xbet
Apuesta de valor: Empate
El derbi andaluz suele ser sumamente trabado. La localía del cuadro sevillano equilibra el gran momento del Betis, equipo que ha cedido puntos importantes jugando como visitante.
Cuatro de los últimos seis enfrentamientos finalizaron en tablas. Las apuestas en Sevilla vs Real Betis por la igualdad ofrecen un excelente retorno para un partido tan parejo.
Apuesta 2 | Resultado final: Empate – 3.50 en 1xbet
Alineaciones probables en Sevilla vs Real Betis
- Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Sangante, Salas, Suazo, Fofana, Agoumé, Ejuke, Romero, Correia, Stassin.
- Real Betis: Valles, Bellerín, Bartra, Natan, García, Fornals, Isco, Roca, Antony, Parrott, Ezzalzouli.
Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Sevilla vs Real Betis
¿Quién es el favorito en el pronóstico de Sevilla vs Real Betis?
Real Betis llega como leve favorito gracias a su invicto reciente, aunque el factor local del Sevilla equilibra totalmente la balanza.
¿A qué hora y dónde ver el partido?
El duelo se disputará en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 14:30 horas (hora de Chile) y contará con transmisión oficial.
¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?
La mejor opción de valor es apostar al Empate (3.50), respaldada por la enorme paridad histórica del derbi.
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