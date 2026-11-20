El entrenador de Cobreloa habló maravillas del DT de San Luis, justo antes de la lucha por el ascenso a la Liga de Primera.

Partidazo. La temporada 2026 de la Primera B fue tan competitiva, que se definirá en una súper final, donde este sábado se medirán Cobreloa y San Luis de Quillota en la pelea por el ascenso.

En la antesala al partido habló el entrenador de los loínos, Mario Salas, quien aspira a poner a su equipo en la Liga de Primera y de paso llenó de elogios a Humberto Suazo, estratega rival.

“Felicitar a Humberto, porque lo que ha hecho es difícil. Nosotros no olvidamos que a principio de año el comienzo no fue tan bueno y con el correr del tiempo pudo convencer a su gente, establecer algo que le ha dado muchos frutos”, señaló el Comandante sobre Chupete.

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Elogios de Mario Salas para Humberto Suazo

Mario Salas no se quedó ahí, porque además sentenció que el juego del elenco Canario es atildado, analizando las virtudes que tiene su rival de cara a la gran final del ascenso.

“El equipo juega bien, merece estar peleando donde está y en gran parte se debe a la influencia de Humberto. Felicitarlo y que esto sea el inicio de algo hermoso para él y se proyecte en un desarrollo profesional mucho más elevado”, agregó el DT.

Humberto Suazo recibe elogios de Mario Salas. Foto: Photosport

Por último, Mario Salas desea que la campaña en 2026 sea el puntapié de una gran trayectoria para Suazo como estratega: “ojalá que esta experiencia le sirva para ser el gran técnico que puede ser”.

El ganador del partido entre Cobreloa y San Luis es campeón y sube a la Liga de Primera. El perdedor, en tanto, competirá en la Liguilla por el ascenso y se instala en semifinales de los playoffs.

En síntesis

Cobreloa y San Luis de Quillota disputan este sábado la final de la Primera B .

y disputan este sábado la final de la . Mario Salas y Humberto Suazo se enfrentan como entrenadores en la definición por el ascenso.

y se enfrentan como entrenadores en la definición por el ascenso. El ganador asciende a la Liga de Primera y el perdedor avanza a semifinales de Liguilla.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota?

La gran final a partido único de la Primera B entre Cobreloa y San Luis de Quillota se jugará este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas, en el estadio Santa Laura.