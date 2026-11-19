El elenco hispano, a través de sus redes sociales, confirmó que el reducto de Independencia tendrá otra denominación.

Unión Española está atravesando por una severa crisis institucional y deportiva. El equipo de colonia seguirá jugando por una temporada más en Primera B, tras ni siquiera clasificar a la liguilla por el ascenso.

El elenco de Independencia, además, atraviesa por un lío interno entre la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española y Unión Española SADP, que tiene como gran “damnificado” al estadio Santa Laura, propiedad del club.

“No, Santa Laura no”. La frase pertenece al fallecido e histórico periodista deportivo Julio Martínez, fanático del cuadro rojo, la que retumba con fuerza por el cambio de nombre que sufre el reducto de Plaza Chacabuco.

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El estadio Santa Laura cambia de nombre y pasa a llamarse estadio Universidad SEK

Unión Española SADP respondió mediante un comunicado a las críticas de Corporación, donde además explicaron que ya no podrán utilizar el nombre “Santa Laura”, por lo que el recinto cambia de denominación.

En el escrito se deja en claro que la Corporación controla la sociedad inmobiliaria dueña del recinto, y afirmó que la misma registró de forma exclusiva la “marca Santa Laura”, lo que obliga a cambiar de nombre al histórico reducto.

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“A partir de este momento se llamará únicamente Estadio Universidad SEK“, señala el comunicado firmado por Santiago Perdiguero, presidente de Unión Española SADP.

De esta forma, se pierde una tradición de 103 años, ya que el estadio Santa Laura fue inaugurado el 10 de mayo de 1923.

En síntesis

Unión Española anunció el cambio de nombre del recinto a Estadio Universidad SEK.

del recinto a Estadio Universidad SEK. La Corporación registró exclusivamente la marca Santa Laura , obligando a modificar la denominación histórica.

, obligando a modificar la denominación histórica. Santiago Perdiguero informó el fin del nombre inaugurado el 10 de mayo de 1923.